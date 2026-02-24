Vodafone zeigt sich mal wieder spendabel und verteilt an seine Bestandskunden ein nettes Treue-Geschenk. Bis zum 31. März 2026 können sich berechtigte Bestandskunden satte 100 GB zusätzliches Datenvolumen sichern, völlig kostenlos.

Vodafone schenkt 100 GB Datenvolumen

Die Aktion richtet sich an Kunden mit Postpaid- und Prepaid-Tarifen sowie an Soho-Kunden. Die Buchung läuft über die MeinVodafone-App. Nach der Aktivierung bestätigt Vodafone die Freischaltung per SMS. In der Regel solltet ihr kurz darauf die 100 GB erhalten. Wie eingangs erwähnt, läuft die Aktion ab sofort und bis zum 31.03.2026. So könnt ihr mehr oder weniger 1 Monate sorgenfrei surfen. Die Datenvolumen-Mechanik ist so ausgelegt, dass ihr erst dass 100GB Treue-Geschenkt verbraucht (vor eurem Tarif Volumen und vor GigaDepot).

Die zusätzlichen Gigabyte lassen sich sowohl im deutschen Netz als auch im EU-Ausland nutzen. Das Bonusvolumen kann allerdings nicht mit FamilyCards oder Red+ Karten geteilt werden. Außerdem verfällt das Restvolumen automatisch, sobald der zugrunde liegende Vertrag endet.

Wer also Vodafone-Kunde ist und das zusätzliche Datenvolumen gebrauchen kann, sollte bald einen Blick in die MeinVodafone-App werfen.