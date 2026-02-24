In den letzten Jahren hat WhatsApp seinen Messenger mit allerhand kleineren und größeren Verbesserungen aufgewertet. Erst vor wenigen Tagen tauchte die Möglichkeit einer „Anti-Spoiler“-Funktion auf und nun wird eine weitere Neuerung bekannt, an der WhatsApp in einer Beta-Version arbeitet.

WhatsApp arbeitet an vorgeplanten Nachrichten

WhatsApp hat kürzlich Version 26.7.10.72 seines Messengers über TestFlight veröffentlicht. Die wichtigste Entdeckung: WhatsApp arbeitet an einer Funktion, mit der Nutzer Nachrichten zu einem selbst gewählten Zeitpunkt automatisch versenden können.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Ihr tippt eine Nachricht, legt Datum und Uhrzeit fest – und WhatsApp verschickt sie dann automatisch, ohne dass eine weitere Aktion eurerseits erforderlich ist. Praktisch ist das zum Beispiel für Geburtstagswünsche, Terminerinnerungen oder wichtige Ankündigungen, die man nicht vergessen möchte. Geplante Nachrichten lassen sich außerdem jederzeit vor dem Versand einsehen, bearbeiten oder löschen – ohne dass der Empfänger davon etwas mitbekommt.

Verwalten lassen sich die vorgeplanten Nachrichten über einen eigenen Bereich innerhalb des Chat-Info-Bildschirms, wo die Anzahl der ausstehenden Nachrichten angezeigt und die Verwaltung der einzelnen Einträge ermöglicht wird.

Laut WABetaInfo soll das Feature sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats verfügbar sein. Ob auch Kanäle künftig unterstützt werden, ist noch offen. Wichtig: Anders als das bereits bestehende Business-Broadcasts-Feature, das für Unternehmen kostenpflichtig ist, soll die neue Funktion für alle Nutzer kostenlos sein.

Apple iMessage bietet bereits seit längerem eine „Später senden“ Funktion. Über das „+“-Symbol neben der Texteingabe könnt ihr nicht nur Fotos, Videos etc. versenden, sondern auch eine Nachricht vorgeplant verschicken. Ihr hier stehen euch die Datum- und Uhrzeiteingabe zur Verfügung.