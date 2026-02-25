Apple hat 2025 so viele iPhones in Europa verkauft wie noch nie. Trotz eines insgesamt rückläufigen Smartphone-Marktes konnte das Unternehmen seine Auslieferungen um sechs Prozent steigern und sich bei der Gelegenheit einen persönlichen Rekord-Marktanteil sichern. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Marktforschungsunternehmens Omdia hervor.

Europas Smartphone-Markt

Laut dem Marktforschungsunternehmen Omdia lieferte Apple 36,9 Millionen iPhones in Europa aus und erreichte damit einen Marktanteil von 27 Prozent. Der Gesamtmarkt schrumpfte dagegen um ein Prozent auf 134,2 Millionen Geräte.

Für Apples Wachstum waren gleich mehrere Modelle verantwortlich. Neben dem iPhone 16 und den Pro-Max-Varianten des iPhone 16 und iPhone 17 spielte vor allem das iPhone 16e eine tragende Rolle. Das günstigste iPhone-Modell kam genau zum richtigen Zeitpunkt, denn viele Käufer suchten Ersatz für ältere iPhones, die noch einen Lightning-Anschluss hatten.

Samsung führt den europäischen Markt weiterhin mit 46,6 Millionen ausgelieferten Geräten an. Auf Platz drei folgt Xiaomi mit 21,8 Millionen Einheiten und einem Marktanteil von 16 Prozent. Zudem hat es HONOR erstmals in die europäischen Top Five geschafft.