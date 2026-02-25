Aus einem Eintrag in der Datenbank der Europäischen Kommission geht hervor, dass Apple die Vermögenswerte des KI-Startups invrs.io übernommen und zugleich den einzigen Mitarbeiter und Gründer eingestellt hat.

Apple übernimmt invrs.io

Apple hat invrs.io übernommen. Das Unternehmen entwickelte KI-gestützte Werkzeuge für Photonik- und Optik-Design, ein technologisch spannendes Feld rund um Licht- und Display-Technologien.

Hinter invrs.io steckt allerdings kein Milliarden-Konzern (die letzte Übernahme hat sich Apple XXX Milliarden Dollar kosten lassen), vielmehr handelt es sich bei invrs.io um ein Ein-Mann-Startup, das sich auf Open-Source-Frameworks zur photonikbezogenen Forschung konzentrierte. Dazu zählen Simulationstools, Optimierungsalgorithmen und Benchmark-Systeme zur Analyse und Verbesserung von optischen Designs – also etwa zur Modellierung, Steuerung und Nutzung von Licht in komplexen Systemen.

Der einzige Mitarbeiter und Gründer von invrs.io, Martin Schubert, bringt langjährige Erfahrung aus Forschung und Industrie mit, unter anderem von Tätigkeiten bei Google und Meta, wo er an KI-gestütztem Design für optische Systeme gearbeitet hat.

Wozu die Übernahme?

Photonik spielt in vielen Apple-Produkten eine Schlüsselrolle – unter anderem bei Kamerasystemen, Sensorik, Display-Technologien und LiDAR-Modulen. Die neuen Tools könnten Apple dabei helfen, optische Komponenten effizienter zu simulieren, zu optimieren und schneller zu entwickeln, gerade in Kombination mit KI-Methoden. Das wäre nicht nur für zukünftige iPhones und iPads relevant, sondern auch für Geräte wie die Apple Vision Pro oder andere noch nicht angekündigte Produkte.

Auch wenn es sich um eine vergleichsweise kleine Übernahme handelt, passt die Übernahme in Apples Strategie. Der Konzern investiert verstärkt in künstliche Intelligenz und automatisierte Designprozesse, um Hardware-Entwicklung daten- und simulationsbasiert voranzutreiben.