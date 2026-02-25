Seit mehreren Monaten wird kolportiert, dass Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook arbeitet und bei diesem auf einen A18 Pro Chip setzt. Kurz vor dem Apple „Special Experience“-Event am 4. März verdichten sich nun die Informationen zu dem Gerät.

Frische Infos zum kommenden MacBook

Glaubt man den Informationen von Digitimes, die sich wiederum auf die Apple Zulieferkette beziehen, soll Apple mit die Massenauslieferungen des Notebooks an Apple bereits nächsten Monat beginnen. Als Hauptfertiger gilt Quanta Computer, Foxconn soll zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen. Ursprünglich war der Produktionsstart noch für Ende 2025 geplant, wurde dann aber auf das erste Quartal 2026 verschoben.

Darüberhinaus hat ein Leaker den Kollegen von Macrumors Informationen zu dem Einsteiger-MacBook zugesteckt. Demnach hat das kommende Macbook folgende acht „Einschränkungen“:

Geringere maximale Displayhelligkeit : Laut dem Leaker könnte die maximale Displayhelligkeit des günstigeren MacBooks unter den 500 Nits des MacBook Air liegen.

: Laut dem Leaker könnte die maximale Displayhelligkeit des günstigeren MacBooks unter den 500 Nits des MacBook Air liegen. Kein True Tone : Dem günstigeren MacBook fehlt offenbar True Tone, eine Funktion, die Farbe und Helligkeit des Displays an das Umgebungslicht anpasst.

: Dem günstigeren MacBook fehlt offenbar True Tone, eine Funktion, die Farbe und Helligkeit des Displays an das Umgebungslicht anpasst. Keine 1-TB- oder 2-TB-Speicherkapazität : Der Leaker geht davon aus, dass das günstigere MacBook mit 256 GB und 512 GB Speicherkapazität erhältlich sein wird und erwähnte eine mögliche 128-GB-Variante für Bildungseinrichtungen. Im Gegensatz zum MacBook Air und MacBook Pro wird das neue MacBook keine 1-TB- oder größere Speicheroptionen bieten.

: Der Leaker geht davon aus, dass das günstigere MacBook mit 256 GB und 512 GB Speicherkapazität erhältlich sein wird und erwähnte eine mögliche 128-GB-Variante für Bildungseinrichtungen. Im Gegensatz zum MacBook Air und MacBook Pro wird das neue MacBook keine 1-TB- oder größere Speicheroptionen bieten. Langsamere SSD-Geschwindigkeiten : Der Flash-Speicher im neuen MacBook-Basismodell wird offenbar langsamere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten aufweisen als die neuesten MacBook Air- und MacBook Pro-Modelle, möglicherweise aufgrund der Verwendung eines einzelnen NAND-Chips durch Apple.

: Der Flash-Speicher im neuen MacBook-Basismodell wird offenbar langsamere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten aufweisen als die neuesten MacBook Air- und MacBook Pro-Modelle, möglicherweise aufgrund der Verwendung eines einzelnen NAND-Chips durch Apple. Keine Schnell-Ladefunktion : Das neue MacBook ist möglicherweise nicht schnellladefähig.

: Das neue MacBook ist möglicherweise nicht schnellladefähig. Keine Tastaturbeleuchtung : Die Tastatur wird voraussichtlich keine beleuchteten Tasten haben.

: Die Tastatur wird voraussichtlich keine beleuchteten Tasten haben. Keine Unterstützung für hochohmige Kopfhörer : Hochohmige Kopfhörer lassen sich direkt an kompatible Mac-Computer ab Baujahr 2021 anschließen. Das günstigere MacBook wird diese Funktion jedoch offenbar nicht bieten.

: Hochohmige Kopfhörer lassen sich direkt an kompatible Mac-Computer ab Baujahr 2021 anschließen. Das günstigere MacBook wird diese Funktion jedoch offenbar nicht bieten. Kein N1-Chip: Alle iPhone 17- und iPhone Air-Modelle sind mit Apples eigenem N1-Chip für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread ausgestattet. Laut Apple verbessert der Chip auch die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit von Funktionen wie dem persönlichen Hotspot und AirDrop. Das günstigere MacBook wird jedoch nicht den N1-Chip verwenden, so der Leaker. Stattdessen wird der Laptop voraussichtlich einen MediaTek-Chip für die drahtlose Verbindung besitzen.

Das Einsteiger-MacBook soll mit dem A18 Pro-Chip des iPhone 16 Pro anstelle eines Chips der M-Serie ausgestattet sein und über ein kleineres 12,9-Zoll-Display verfügen. Basierend auf den Spezifikationen des A18 Pro wird das MacBook wahrscheinlich 8 GB RAM besitzen und anstelle der schnelleren Thunderbolt-Anschlüsse über herkömmliche USB-C-Anschlüsse verfügen.

Über den Preis des neuen Modells wurde in den letzten Wochen auch bereits diskutiert. Das MacBook Air startet bei 999 Dollar. Das neue MacBook könnte aufgrund der „Abstriche“ bei 699 Dollar oder 799 Dollar liegen.