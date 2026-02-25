FRITZ! – ehemals AVM – hat kurz vor Beginn des diesjährigen Mobile World Congress verschiedene Produktneuheiten, darunter die Highlights FRITZ!Box 6835 5G und FRITZ!Repeater 6700 Pro.

FRITZ kündigt zum MWC Messeneuheiten an

FRITZ!Box 6835 5G und FRITZ!Box 6825 4G

FRITZ!Box 6835 5G ist ein neues Produkt für Fixed Wireless Access. Sie kombiniert moderne 5G-Technologie mit Wi-Fi 7 und ermöglicht stationäres oder mobiles Internet per Mobilfunk mit bis zu 2 GBit/s. Unterstützt werden eSIM und SIM; die Stromversorgung erfolgt über USB-C – auch per Powerbank. Damit eignet sie sich ideal für Regionen mit Breitbandlücken und überall dort, wo Mobilfunk verfügbar ist.

Wi-Fi 7 (Dualband, 2×2) erreicht bis zu 3,5 GBit/s. Für kabelgebundene Geräte stehen ein 2,5-GBit/s- und ein 1-GBit/s-LAN-Port bereit. Zudem kann die Box per FRITZ!-Failsafe als Ausfallschutz für eine weitere FRITZ!Box bei Glasfaser-, DSL- oder Kabelstörungen genutzt werden.

Ebenfalls neu ist die kompakte FRITZ!Box 6825 4G. Der robuste 4G-Router mit Wi-Fi 6 bietet stabiles Internet, wird über USB-C mit Strom versorgt, ist mit internationalen Mobilfunknetzen kompatibel und eignet sich für zuhause wie unterwegs. Auch sie unterstützt FRITZ! Failsafe als Backup-Lösung.

FRITZ!Box 6835 5G

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 5G, 4G im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s

Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

1 x 2,5 Gigabit- und 1 x 1 Gigabit-LAN-Anschluss für die Anbindung von Notebook, Smart TV etc.

Mobilfunk über 5G gemäß 3GPP Release 16 mit 5-facher 5G Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)

Unterstützung von 5G Standalone und 5G Non Standalone

5G-Band-Support: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78

Mobilfunk über 4G gemäß LTE Advanced Pro Kategorie 20 mit 6-facher 4G/LTE Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)

4G-Band-Support: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (alle 4 x 4 MIMO)

Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung des Geräts gegenüber der Mobilfunkzelle

Unterstützung für Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

1 x Nano-SIM-Slot, ESIM

Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

Internetzugang auch über WLAN-Hotspots oder via WAN/LAN-1 an ONT, DSL-Modem oder Router

Ausfallschutz für den Internetzugang via WLAN/LAN auf das interne Mobilfunkmodem, perfekt geeignet auch als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser

FRITZ!Box 6825 4G

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 4G, bis 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Up-load

Wi-Fi 6 bis 600 MBit/s (2,4 GHz)

1 x Gigabit-LAN-Anschluss für Computer, Fernseher und andere Netzwerkgeräte

Mobilfunk über 4G gemäß 3GPP Release 10 mit LTE Advanced Kategorie 6, 2-facher 4G/LTE Carrier Aggregation und 2 x 2 MIMO

4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32

4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (TDD): Band 38, 40 und 41

UMTS/HSPA+-Modem mit Triband-Unterstützung: Band 1, 5 und Band 8

1 x Nano-SIM-Slot

Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar

Perfekt geeignet als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser

Internetzugang auch über WLAN-Hotspots

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630

Auf dem MWC26 präsentiert FRITZ! sein Glasfaserportfolio mit FRITZ!Box 5690 Pro, FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 5690 sowie den neuen Modellen FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630.

Die kompakten FRITZ!Box 5630-Modelle bieten Glasfasergeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s (5630 XGS) bzw. bis zu 2,5 GBit/s über GPON und 1 GBit/s über AON (5630). Beide verfügen über Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s sowie leistungsstarke Multigigabit-Anschlüsse: einen 10-GBit/s-WAN/LAN-Port (5630 XGS) bzw. 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Port (5630) und jeweils drei Gigabit-LAN-Ports.

Komfort bieten die einfache Bedienung per FRITZ!Apps sowie Funktionen wie VPN, Smart Home und Telefonie.

Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaseranschluss

FRITZ!Box 5630 XGS: Unterstützt den Standard XGS-PON für Tarife mit bis zu 10 GBit/s

FRITZ!Box 5630: Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen

FRITZ!Box 5630 XGS: 1 x 10-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

FRITZ!Box 5630: 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

FRITZ!Repeater 6700 Pro und FRITZ!WLAN Stick 6700

FRITZ! baut seine Vorreiterrolle bei WLAN-Mesh und Wi-Fi 7 weiter aus und ergänzt sein Portfolio aus leistungsstarken Repeatern und Mesh-Sets.

Neu vorgestellt wird der FRITZ!Repeater 6700 Pro mit Datenraten von bis zu 18 GBit/s. Der Quadband-Repeater nutzt Wi-Fi 7 auf 6 GHz, zweimal 5 GHz und 2,4 GHz. Mit einem 10-GBit/s- und einem 2,5-GBit/s-LAN-Port eignet er sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen und viele mobile Geräte.

Ebenfalls neu ist der FRITZ!WLAN Stick 6700. Der kompakte Triband-Wi-Fi-7-Adapter ermöglicht bis zu 2,8 GBit/s und bringt Notebooks, PCs oder Druckern ein einfaches WLAN-Upgrade – inklusive Unterstützung des 6-GHz-Bands. Die Einrichtung per WPS erfolgt schnell und unkompliziert an nahezu jedem Router.

FRITZ!Repeater 6700 Pro

Quadband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

Unterstützt WLAN Mesh

Wi-Fi 7 Triband: 2 x 2 auf 6 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz (2 Funkmo-dule bei 5 GHz)

WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 2,4 GHz: 688 MBit/s: Gesamtdatenrate bis zu 18 GBit/s

1 x 10-GBit/s- und 1 x 2,5 GBit/s LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Übernimmt automatisch Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

FRITZ!WLAN Stick 6700

Wi-Fi 7 für alle Windows Notebooks und PC (Windows 11, 10)

Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5 und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Weitere Information zu den Neuheiten – insbesondere zum Preis und zur Verfügbarkeit – hat FRITZ noch nicht verraten.