Dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt berichtet der chinesische Leaker „Fixed Focus Digital“, dass Apple bereits Produktionsaufträge für das Gerät erteilt hat, was als bislang stärkstes Signal gilt, dass der Marktstart tatsächlich noch in diesem Jahr erfolgt. Durch die Fertigungsaufträge sollen auch erstmals konkrete Messwerte zur Displayfalte nach außen gedrungen sein.

Das Faltenproblem könnte gelöst sein

Wer schon einmal ein faltbares Smartphone in der Hand hatte, kennt die störende Falte in der Displaymitte, die beim Wischen immer wieder auffällt und das Nutzungserlebnis trübt. Apple scheint genau dieses Problem in den Griff bekommen zu haben, denn laut den geleakten Produktionsdaten liegt die Faltentiefe bei unter 0,15 Millimetern, was bedeutet, dass die Rille an der Biegestelle kaum noch spürbar sein dürfte. Der Faltenwinkel soll zudem unter 2,5 Grad liegen, wodurch sich das Display im aufgeklappten Zustand nahezu flach über die Faltstelle spannt, statt eine sichtbare Kante zu bilden.

Ein direkter Vergleich mit Konkurrenzprodukten wie dem Samsung Galaxy Z Fold ist leider nicht möglich, weil die Hersteller solche Messwerte schlicht nicht veröffentlichen. Apple soll allerdings auf ein komplett neues Display-Panel setzen, das Samsung eigens entwickelt hat und das bisher in keinem faltbaren Gerät zum Einsatz kam. Verschiedene Quellen beschreiben die Falte als „praktisch unsichtbar“, und bereits im vergangenen Jahr berichtete die chinesische Seite UDN, dass Apple das Faltenproblem vollständig gelöst habe.

Buchdesign mit schlanken Maßen

Beim Design setzt Apple auf das Buchformat, ähnlich wie Samsung es beim Galaxy Z Fold vormacht. Im aufgeklappten Zustand bietet das 7,8 Zoll Display viel Arbeitsfläche, während das 5,5 Zoll Cover-Display auf der Außenseite den schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen und Apps ermöglicht.

Dem Analysten Ming-Chi Kuo zufolge wird das Gerät mit zwei Kameras auf der Rückseite, einer Frontkamera und einer zusätzlichen Selfie-Kamera auf dem Innendisplay ausgestattet sein, wobei Touch ID in den Power-Button integriert wird. Mit nur 4,5 Millimetern im aufgeklappten Zustand und zwischen 9 und 9,5 Millimetern im zusammengeklappten Zustand fällt das Gerät beeindruckend dünn aus.

Apple will das faltbare iPhone voraussichtlich im September zusammen mit den iPhone 18 Pro Modellen vorstellen und würde damit zum ersten Mal seit dem Ur-iPhone von 2007 einen komplett neuen Formfaktor einführen.