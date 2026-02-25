Im Herbst dieses Jahres wird mit der Ankündigung der neuen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max gerechnet, während die „normalen“ iPhone 18 Modelle erst Anfang 2027 erwartet werden. Schon jetzt tauchen verschiedene Gerüchte zu den iPhone 18 Pro Modellen auf. Es heißt, dass Apple auf eine kleinere Dynamic Island setzt.

Kleinere Dynamic Island für das iPhone 18 Pro (Max) erwartet

Für die im Herbst 2026 erwarteten iPhone 18 Pro Modelle gibt es neue Hinweise zum Display-Design. Apple plant offenbar, die bekannte Dynamic Island gegenüber früheren Generationen deutlich zu verkleinern. Es heißt, dass die Dynamic Island mit den kommenden Pro-Modellen nicht komplett abgeschafft, allerdings deutlich reduziert wird.

In einem aktuellen Bericht über das MacBook Pro mit OLED-Display, welches Ende diese Jahres erwartet wird und eine Dynamic Island erhalten soll, spricht Mark Gurman davon, dass Apple in diesem Jahr auch eine neu gestaltete Dynamic Island für das iPhone 18 Pro und 18 Pro Max plant, die kleiner sein wird.

Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden, dass es in den letzten Jahren immer mal wieder Gerüchte zu einer kleineren Dyanmic Island gab. Dies wurde auch den iPhone 17 Pro Modellen nachgesagt. Allerdings bewahrheitete sich dies nicht. Auch rund um das iPhone 18 Pro gab es in den letzten Monaten unterschiedliche Gerüchte zu dieser Thematik. So wurde die Verlagerung der Frontkamera sowie ein Hole-Punch-Kamera-Design diskutiert.

Wie immer gilt, dass Apple Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind. Bis wir das Gerät im Herbst tatsächlich zu Gesicht bekommen, wird noch etwas mehr als ein halbes Jahr vergehen.