Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte, dass Apple im Frühjahr 2025 das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max als reines Leistungsupgrade auf den Markt bringt und ende dieses Jahres ein komplett überarbeitetes MacBook Pro mit OLED-Display, M6-Chipfamilie und weiteren Neuerungen präsentiert. Nun tauchen ein paar konkretere Informationen auf.

Bloomberg berichtet über OLED MacBook Pro

Apple plant offenbar eine größere Überarbeitung des MacBook Pro-Lineups, die 2026 einen bislang völlig neuen Schritt mich sich bringen könnte: Touchscreen-Funktionalität sowie die iPhone-bekannte Dynamic Island am Notebook-Display. Demnach würde Apple erstmals Touch-Gesten direkt auf dem Mac-Display unterstützen und Elemente aus dem iPhone-Design auf den Laptop bringen.

Glaubt man den Informationen von Mark Gurman von Bloomberg, so entwickelt Apple neue 14- und 16-Zoll MacBook Pro Modelle mit OLED-Display und Touchscreen-Fähigkeit, was eine deutlich veränderte Interaktion erlauben soll. Die Funktion soll nicht als Ersatz für Maus oder Trackpad gedacht sein, sondern zusätzlich zur klassischen Bedienung angeboten werden.

Parallel zur Hardware-Änderung arbeitet Apple offenbar an Anpassungen in macOS, um Touch-Interaktionen besser zu unterstützen. So sollen Menüs und Bedienelemente dynamisch reagieren – beispielsweise größere Touch-Ziele, wenn ein Finger statt Mauszeiger verwendet wird, sowie Gesten wie Pinch-to-Zoom oder schnelles Scrollen.

Erstmals soll beim Mac auch eine Dynamic Island-ähnliche Fläche integriert werden, die die herkömmliche Notch-Aussparungen ersetzt und kontextbezogene Informationen, System-Aktivitäten oder Mediensteuerungen anzeigen kann – ähnlich wie bei den iPhone-Modellen, nur etwas kleiner und speziell für macOS adaptiert. Im Grunde soll die Dynamic Island rund um eine Hole-Punch-Kamera agieren.

Kurzum: Apple könnte dieses Jahr gleich zwei MacBook Pro Modelle ankündigen. Deutlich spannender dürfte das OLED-Modelle sein, zumindest, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten. Damit würde Apple die Grenzen zwischen macOS-Notebook und iOS-Design weiter verwischen.