Mit iOS 26.4 führt Apple erstmals eine eigene Altersverifikation ein. Aktuell taucht die Funktion ausschließlich in der britischen Entwickler-Beta auf, weil der dortige „Online Safety Act“ Plattformen zur Altersüberprüfung verpflichtet. Langfristig will Apple die Funktion auch für andere Märkte einführen.

Einrichtung in weniger als zwei Sekunden

Nach der Installation von iOS 26.4 fällt in den Einstellungen sofort ein neuer Bereich auf, der mit „Confirm You Are 18+“ beschriftet ist. Ein Tippen darauf führt zu einer kurzen Erklärung, dass eine Bestätigung des Erwachsenenstatus erforderlich ist, bevor bestimmte Einschränkungen geändert werden können.

Im Kleingedruckten weist Apple darauf hin, dass die Verifikation über eine hinterlegte Zahlungsmethode im Apple-Account erfolgen kann. Eine gültige Kreditkarte gilt dabei als Indiz für die Volljährigkeit, da man für deren Ausstellung mindestens 18 Jahre alt sein muss. Wer die Einrichtung nicht sofort vornehmen möchte, kann auf „Confirm Later“ tippen.

Der eigentliche Prozess ist laut AppleInsider schnell erledigt. Der Selbsttest der Redaktion zeigt, dass die Verifikation in unter zwei Sekunden abgeschlossen ist. In diesem Fall reichte die Dauer des bestehenden Apple-Accounts als Nachweis aus. Nutzer mit neueren Accounts oder ohne hinterlegte Kreditkarte werden vermutlich zusätzliche Informationen bereitstellen müssen, was entsprechend mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.

Apples Ansatz im Vergleich zur britischen Realität

In den vergangenen Monaten hat man viel Negatives über die Altersverifikation auf britischen Webseiten gelesen. So müssen Nutzer teilweise ein Foto von sich machen, das anschließend per KI analysiert wird, um das ungefähre Alter zu schätzen. Einige Webseiten wurden bereits mit Geldstrafen belegt, weil sie die Vorgaben nicht umsetzen konnten. Apple gestaltet hingegen die Umsetzung so unkompliziert, wie man es sich nur wünschen kann.

Auch wenn die Altersverifikation zunächst nur in Großbritannien startet, dürfte sie bald weitere Märkte erreichen. Apple hatte bereits im Februar 2025 einen umfassenden Plan vorgestellt, den das Unternehmen als „Age Assurance“ bezeichnete. Dieser sieht nicht nur vor, Kinder vor unangemessenen Inhalten zu schützen, sondern verhindert auch, dass Entwickler unter dem Vorwand der Altersverifikation an persönliche Nutzerdaten gelangen. Mit iOS 26.4 wird zumindest der erste Schritt in diese Richtung getan.