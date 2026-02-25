Nach dem verpatzten App-Relaunch im Jahr 2024 arbeitet Sonos laut einem Bericht von Bloomberg an einer umfassenden Überarbeitung seiner App. Dieses Mal will das Unternehmen die Änderungen allerdings nicht auf einen Schlag ausrollen, sondern schrittweise einführen.

Aus Fehlern gelernt

Laut dem Bericht hat CEO Tom Conrad bei einem internen Meeting eine frühe Version der überarbeiteten App-Oberfläche vorgestellt. Dabei räumte er ein, dass die aktuell angebotene App trotz zahlreicher Verbesserungen im vergangenen Jahr noch immer mit Usability-Problemen zu kämpfen habe. Häufig genutzte Funktionen wie das Wechseln zwischen Räumen, die Wiedergabesteuerung und der Zugriff auf wichtige Einstellungen sollen mit der neuen Version deutlich reibungsloser funktionieren.

Anders als beim letzten Mal will Sonos die Änderungen in den kommenden Monaten schrittweise und optional ausrollen, statt die gesamte Nutzerbasis mit einer komplett neuen Oberfläche zu konfrontieren.

Steuerung über den Sperrbildschirm

Für das Update will Sonos auch einen von den Nutzern oft geäußerten Wunsch erfüllen. Mit der neuen Version soll es endlich möglich sein, über den iPhone-Sperrbildschirm die Lautsprecher zu bedienen.

Conrad erklärte vor Kurzem, dass es nicht so einfach sei, die Musiksteuerung direkt auf den Sperrbildschirm zu bringen. Apple reserviert die klassischen Mediensteuerungen für Apps, die Audio direkt auf dem Gerät abspielen. Sonos hingegen steuert Lautsprecher im Netzwerk und fällt damit nicht in diese Kategorie. Als Alternative nannte Conrad die Möglichkeit der Live-Aktivitäten, räumte aber ein, dass deren Umsetzung technisch anspruchsvoll sei. Die Statusanzeigen müssten durchgehend aktuell gehalten werden, ohne den Akku übermäßig zu belasten.

Offensichtlich hat das Entwicklerteam von Sonos die Hürde gemeistert. So heißt es, dass genau diese Lösung in das App-Update integriert werden soll. Für Sonos-Nutzer würde das bedeuten, dass sie Musik pausieren, überspringen oder die Lautstärke anpassen können, ohne die App jedes Mal öffnen zu müssen.

Wann kommt das Update?

Einen konkreten Termin hat Sonos bisher nicht genannt. Weitere Details sollen frühestens Ende März oder im April folgen, sobald die Entwicklung weiter fortgeschritten ist. Nach dem holprigen Neustart im Jahr 2024 dürfte sich Sonos dieses Mal bewusst mehr Zeit nehmen. Und das ist vermutlich auch die richtige Entscheidung.