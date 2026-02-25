Erst im vergangenen Monat hatte Apple TV angekündigt, dass die vierte Staffel von Ted Lasso im Sommer Premiere feiern wird. Jetzt hat Hauptdarstellerin Hannah Waddingham in einem Interview ein wenig mehr verraten als vermutlich geplant.

Hannah Waddingham plaudert den Startmonat aus

Im Gespräch mit Deadline wurde Waddingham gefragt, wann genau die Fans mit der neuen Staffel rechnen können. Ihre Antwort fiel herrlich unverblümt aus.

„August, glaube ich. Darf ich August sagen? August! … Ich glaube, es ist August.“

Das vollständige Interview hat Deadline auf X veröffentlicht:

Hannah Waddingham says ‘Ted Lasso’ season 4 is “a whole different deal,” and talks the possibility of returning for a fifth season #BAFTAs pic.twitter.com/RcMxqCzinl — Deadline (@DEADLINE) February 23, 2026

Eine Rückkehr nach drei Jahren Pause

Drei Jahre nach dem Ende der dritten Staffel bringt Apple damit eine seiner erfolgreichsten Serien zurück. In der neuen Staffel wird Jason Sudeikis als Ted Lasso ein Frauenteam trainieren, das Waddingham liebevoll „unsere Lady Greyhounds“ nennt.

Ein Blick auf die bisherigen Starttermine zeigt, dass Apple gerne im Sommer startet. Staffel 1 lief im August 2020 an, Staffel 2 folgte im Juli 2021 und Staffel 3 startete im März 2023. Der August 2026 wäre dabei besonders geschickt gewählt, denn die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada findet im Juli statt. Ted Lasso könnte also genau dann auf Apple TV landen, wenn die Fußballbegeisterung noch frisch ist.