Anfang dieses Monats hatte die Deutsche Telekom neuen MagentaMobil Prepaid ankündigt. Diese – verbesserten Tarife – lassen sich ab sofort buchen. Ihr erhaltet mehr Datenvolumen, ohne dass der monatliche Preis angehoben wurde. Nicht nur Neukunden auch Bestandskunden profitieren von der Aufwertung. Wer bereits einen aktuellen Tarif nutzt, bekommt das Upgrade automatisch mit dem nächsten Abrechnungszeitraum.

Neue Telekom MagentaMobil Prepaid-Tarife ab sofort buchbar

Blicken wir etwas detaillierter auf die neuen Tarife und die jeweiligen Verbesserungen. Den größte Sprung verbuchen die mittleren und oberen Tarifstufen. Der MagentaMobil Prepaid M bietet künftig 20 GB für weiterhin 9,95 Euro pro 28 Tage. Der Prepaid L legt auf 40 GB zu (14,95 Euro), und beim Prepaid XL sind es nun satte 80 GB für 19,95 Euro. Auch der Jahrestarif wurde angepasst und enthält jetzt insgesamt 240 GB für einmalig 99,95 Euro, was 20 GB pro Monat entspricht.

Der kleinste Tarif MagentaMobil Prepaid S (1 GB für 4,95 Euro) und der Prepaid Max mit unbegrenztem Datenvolumen bleiben hingegen unverändert. Gleiches gilt für den individuellen Datenbonus über die MeinMagenta-App, der je nach Tarif und Vertragsdauer bis zu 10 GB zusätzlich bringen kann.

>>> Hier geht es zu den Prepaid-Tarifen der Telekom <<<

Nicht verbrauchtes Volumen wird übertragen

Erfreulich in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass nicht verbrauchtes Volumen nicht verfällt. Es wird schlichtweg in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen und dort zuerst verbraucht. Das funktioniert in den Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif.

In allen Tarifen ab dem M ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS enthalten. Der Prepaid S bietet eine Flatrate ins Telekom-Netz plus 50 Freiminuten in andere Netze. 5G ist bei sämtlichen Tarifen mit an Bord. Für alle, die regelmäßig in die Schweiz reisen, hat die Telekom ein nettes Extra im Gepäck. Die Schweiz wird wie ein EU-Land behandelt, sodass Prepaid-Kunden dort ohne zusätzliche Roaming-Kosten surfen, telefonieren und SMS verschicken können.

Übersicht