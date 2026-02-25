Vodafone informiert regelmäßig auf den Ausbau seiner Netze. Am heutigen Tag gibt es eine frische Meldung zum Glasfaser-Ausbau. Das Düsseldorfer Unternehmen hat bestätigt, dass 125.000 Haushalte jetzt schneller und stabiler surfen.

Vodafone macht das Gigabit-Internet für 125.000 Haushalte noch stärker

Vodafone Deutschland hat im Januar das Netz für rund 125.000 Haushalte in 62 Städten und Gemeinden weiter beschleunigt und stabilisiert. Besonders viele Bauprojekte entfielen dabei unter anderem auf Düsseldorf, Berlin, Essen, Sinzig und Pforzheim. Parallel treibt der Düsseldorfer Konzern gemeinsam mit der OXG Glasfaser GmbH den Glasfaserausbau bis in die Gebäude voran. So kündigte OXG im Landkreis München den Ausbau von mehr als 10.000 Glasfaser-Anschlüssen an. In Nürnberg erschließt Vodafone zudem ein neues Wohngebiet mit 1.700 Wohneinheiten.

Insgesamt kann Vodafone durch Eigenausbau und Kooperationen seit Januar rund 265.000 zusätzliche Glasfaser-Anschlüsse vermarkten.

Allein im vergangenen Monat hat Vodafone durch Eigenausbau und Kooperationen 265.000 neue Glasfaser‑Anschlüsse in die Vermarktung aufgenommen – unter anderem in Mannheim, Kiel, Goch, Leverkusen, Böblingen und Krefeld. Über alle Gigabit‑Netztechnologien hinweg können heute rund 30 Millionen Haushalte in ganz Deutschland Gigabit‑schnelles Internet von Vodafone buchen.