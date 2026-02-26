Im kommenden Monat startet die neue Formel 1 Saison und Apple ist – zumindest in den USA – exklusiver Streaming-Partner. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Wochen bereits ordentlich die Werbetrommel für die bevorstehende Saison gerührt hat, zündet Apple nun die nächste Stufe. Apple hat seiner Karten-Applikation eine umfangreiche neue F1-Integration spendiert, die zum Auftakt mit dem Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 beginnt.

Apple Maps bekommt detailliertes Formel 1 Erlebnis zur 2026er Saison

Apple hat ein serverseitiges Update für Apple Maps ausgerollt. In der Karten-App können F1-Fans ab sofort detaillierte Streckenpläne erkunden, inklusive Kurvenmarkierungen, beschrifteten 3D-Tribünen und sogar einem dreidimensionalen Modell der Boxengasse. Wer das Rennen in Melbourne persönlich besucht, profitiert außerdem von praktischen Orientierungshilfen vor Ort. Den Apple Maps Reiseführer zu den Formel 1 Strecken findet ihr hier.

Im Detail umfasst das neue Feature realistische Randsteine, beschriftete 3D-Tribünen und Fußgängerbrücken sowie alle 14 Kurven der Strecke. Pop-up-Standorte zeigen Eingangstore, Toiletten, Wasserstationen, Erste-Hilfe-Punkte und Merchandise-Stände – samt Laufwegbeschreibung zur eigenen Tribüne. Dazu kommen 3D-Wahrzeichen rund um den Albert Park, darunter das Pit Building, das Lakeside Stadium und die Ziellinie, sowie bekannte Melbourne-Sehenswürdigkeiten wie der Eureka Tower, Luna Park und das Marvel Stadium.

Im Laufe der Saison sollen weitere Rennstrecken weltweit in Apple Maps integriert werden. Bereits jetzt ist in der App ein neuer Guide mit Informationen zu allen 24 Grand-Prix-Kursen verfügbar.

Mit „F1 – der Film“ hat Apple TV den erfolgreichsten Sportfilm aller Zeit im Programm. Apple Fitness+ bietet die „F1 Walk & Talk“ Episode im Rahmen der „Time to Walk“-Serie und zudem wurden weitere Apps, wie z.B. der App Store, Apple News und Co., auf die bevorstehende F1-Saison vorbereitet.