Erst vor wenigen Tagen ist der Apple Original-Film „Eternity“ auf Apple TV gestartet. Neben „F1 – Der Film“ gehört „Eternity“ derzeit zu den beliebtesten Filmen auf der Video-Streaming-Plattform. Für das laufende Jahr hat Apple mehrere Filme in Arbeit, die bis dato noch nicht publik waren.

Lance-Armstrong-Biopic mit Austin Butler

Für Radsportler dürfte die Lance-Armstrong-Biopic das vermutlich spannendste Projekt sein. Deadline berichtet, dass sich Apple Original Films in einem hart umkämpften Bieterwettstreit die Rechte an einem noch unbetitelten Lance-Armstrong-Biopic gesichert. Hat Regie führt Edward Berger, bekannt durch „Conclave“, in der Hauptrolle wird Austin Butler zu sehen sein, der bereits in der Apple-TV+-Serie „Masters of the Air“ zu sehen war. Es heißt, dass der Film sowohl die Höhen als auch die Tiefen von Armstrongs Leben und Karriere zeigt – und das in einem Mix aus Sportdrama, Thriller und charaktergetriebenem Erzählen.

Bemerkenswert: Es ist das erste Mal, dass Armstrong die Rechte an seiner Lebensgeschichte überhaupt freigegeben hat, nachdem Produzent Phil Stuber klargemacht hatte, dass er den Film nur machen möchte, wenn alles auf den Tisch kommt.

Weihnachtsfilm „Foster the Snowman“

Apple pflegt offenbar eine Tradition mit jährlichen Weihnachtsfilmen. Nach „The Family Plan 2″ und dem beliebten „Spirited“ mit Ryan Reynolds und Will Ferrell ist nun „Foster the Snowman“ in Arbeit. Regie führt Hikari, die zuletzt das gelobte Drama „Rental Family“ für Searchlight inszenierte. Die Geschichte dreht sich um ein kinderloses Paar, das urplötzlich einen zauberhaften Schneemann adoptieren muss – und dabei in nur 72 Stunden sämtliche Eltern-Meilensteine im Schnelldurchlauf erlebt. Das Drehbuch stammt von Jono Matt und Peter Huyck, die auch an „The Studio“ beteiligt sind.

Romanadaption „Once and Again“

Apple hat sich außerdem die Filmrechte an „Once and Again“ gesichert, dem kommenden Liebesroman von Bestsellerautorin Rebecca Serle, die unter anderem „In Five Years“ und „One Italian Summer“ geschrieben hat. Die Geschichte folgt Lauren Novak, die nach dem Zerbrechen ihrer Ehe in ihren Heimatort Malibu zurückkehrt – und dort ein gut gehütetes Familiengeheimnis entdeckt: Die Frauen ihrer Familie haben die Fähigkeit, die Zeit einmalig zurückzudrehen. Das Buch erscheint am 10. März im Hardcover.