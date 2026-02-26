Vodafone hat eine neue Aktion gestartet, bei der die CallYa Allnet Flat L im Mittelpunkt steht. Konkret könnt ihr auf dieser speziellen Vodafone-Webseite den Aktionscode BONUS60 eingehen und erhaltet so 60 Euro Startguthaben. Dieses wiederum ermöglicht es euch die CallYa Allnet Flat L drei Monate kostenlos zu testen euch von der Telefon-Flat, SMS-Flat und den 100GB Datenvolumen überzeugen zu lassen.
Vodafone schenkt euch 3 Monate lang die CallYa Allnet Flat L
Vodafone hat seine beliebte Bonusguthaben-Promo gestartet. Ganz ehrlich? Wir haben bereits darauf gewartet, dass Vodafone die Aktion endlich wieder startet.
Ab sofort erhalten Neukunden beim Abschluss des CallYa Allnet L mit der Eingabe des Codes BONUS60 ein Startguthaben in Höhe von 60 Euro. Damit könnt ihr den Tarif drei Monate kostenlos testen und euch vom Tarif und Vodafone-Netz überzeugen. Anschließend kostet der Tarif regulär 19,99 Euro mit 100 GB Datenvolumen monatlich. Allerdings könnt ihr den Tarif jederzeit kündigen, so dass nach den 3-Gratis-Monaten keine zusätzlichen Kosten anfallen.
Übersicht CallYa Allnet Flat L
- 100GB Datenvolumen mit 4G/LTE Max und 5G
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- WiFi-Calling
- 500 Freiminuten oder SMS von Deutschland in die EU
- EU-Roaming
- 10 Euro geschenkt bei Rufnummern-Mitnahme
Infos zur Aktion
- 50 Euro Startguthaben mit dem Code BONUS60
- Aktionszeitraum vom 26.02. bis 09.04.2026
- Ausschließlich für Neukunden
In unseren Augen handelt es sich um einen verdammt heißen Deal, bei dem ihr bares Geld sparen könnt. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu.
0 Kommentare