CallYa Allnet Flat L: Vodafone schenkt euch 3 Gratis-Monate

| 19:22 Uhr | 0 Kommentare

Vodafone hat eine neue Aktion gestartet, bei der die CallYa Allnet Flat L im Mittelpunkt steht. Konkret könnt ihr auf dieser speziellen Vodafone-Webseite den Aktionscode BONUS60 eingehen und erhaltet so 60 Euro Startguthaben. Dieses wiederum ermöglicht es euch die CallYa Allnet Flat L drei Monate kostenlos zu testen euch von der Telefon-Flat, SMS-Flat und den 100GB Datenvolumen überzeugen zu lassen.

Vodafone schenkt euch 3 Monate lang die CallYa Allnet Flat L

Vodafone hat seine beliebte Bonusguthaben-Promo gestartet. Ganz ehrlich? Wir haben bereits darauf gewartet, dass Vodafone die Aktion endlich wieder startet.

Ab sofort erhalten Neukunden beim Abschluss des CallYa Allnet L mit der Eingabe des Codes BONUS60 ein Startguthaben in Höhe von 60 Euro. Damit könnt ihr den Tarif drei Monate kostenlos testen und euch vom Tarif und Vodafone-Netz überzeugen. Anschließend kostet der Tarif regulär 19,99 Euro mit 100 GB Datenvolumen monatlich. Allerdings könnt ihr den Tarif jederzeit kündigen, so dass nach den 3-Gratis-Monaten keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Übersicht CallYa Allnet Flat L

  • 100GB Datenvolumen mit 4G/LTE Max und 5G
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • WiFi-Calling
  • 500 Freiminuten oder SMS von Deutschland in die EU
  • EU-Roaming
  • 10 Euro geschenkt bei Rufnummern-Mitnahme

Infos zur Aktion

In unseren Augen handelt es sich um einen verdammt heißen Deal, bei dem ihr bares Geld sparen könnt. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu.

>>> Hier geht es zur Vodafone CallYa Allnet Flat L <<<

