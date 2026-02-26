Vodafone hat eine neue Aktion gestartet, bei der die CallYa Allnet Flat L im Mittelpunkt steht. Konkret könnt ihr auf dieser speziellen Vodafone-Webseite den Aktionscode BONUS60 eingehen und erhaltet so 60 Euro Startguthaben. Dieses wiederum ermöglicht es euch die CallYa Allnet Flat L drei Monate kostenlos zu testen euch von der Telefon-Flat, SMS-Flat und den 100GB Datenvolumen überzeugen zu lassen.

Vodafone schenkt euch 3 Monate lang die CallYa Allnet Flat L

Vodafone hat seine beliebte Bonusguthaben-Promo gestartet. Ganz ehrlich? Wir haben bereits darauf gewartet, dass Vodafone die Aktion endlich wieder startet.

Ab sofort erhalten Neukunden beim Abschluss des CallYa Allnet L mit der Eingabe des Codes BONUS60 ein Startguthaben in Höhe von 60 Euro. Damit könnt ihr den Tarif drei Monate kostenlos testen und euch vom Tarif und Vodafone-Netz überzeugen. Anschließend kostet der Tarif regulär 19,99 Euro mit 100 GB Datenvolumen monatlich. Allerdings könnt ihr den Tarif jederzeit kündigen, so dass nach den 3-Gratis-Monaten keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Übersicht CallYa Allnet Flat L

100GB Datenvolumen mit 4G/LTE Max und 5G

Telefon-Flat

SMS-Flat

WiFi-Calling

500 Freiminuten oder SMS von Deutschland in die EU

EU-Roaming

10 Euro geschenkt bei Rufnummern-Mitnahme

Infos zur Aktion

50 Euro Startguthaben mit dem Code BONUS60

Aktionszeitraum vom 26.02. bis 09.04.2026

Ausschließlich für Neukunden

In unseren Augen handelt es sich um einen verdammt heißen Deal, bei dem ihr bares Geld sparen könnt. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu.

>>> Hier geht es zur Vodafone CallYa Allnet Flat L <<<