Seit vielen Jahren begleiten wird mittlerweile schon die Multi-Banking-App „Outbank“. Ab sofort steht ein neues App-Update bereit, welches Edeka- und Lidl-Konten integriert. So könnt ihr eure Einkäufe über die Banking-App besser im blick behalten.

Outbank: Update auf Version 3.21.14 ist da

Um die Einkäufe bei Lidl und Edeka detaillierter im Blick zu behalten, hat Outbank eure Einkaufskonten von Edeka und Lidl direkt in Outbank integriert.

Wenn ihr euren Edeka- oder Lidl-Zugang in Outbank hinzufügt, werden automatisch zwei Konten angelegt:

Das Beleg-Konto: Hier findet ihr eure digitalen Kassenbons als Gesamtsumme.

Das Artikel-Konto: Hier wird jeder Einkauf in seine Einzelteile zerlegt. Jeder Apfel, jede Packung Nudeln und jedes Aktionsprodukt erscheint als eigene Buchung.

Der Vorteil: Ihr entscheidet selbst, wie granular ihr arbeiten möchtet. Sind euch die Einzelartikel zu detailliert, lässt sich das Artikel-Konto einfach ausblenden. Wer hingegen maximale Transparenz bevorzugt, kann stattdessen das Beleg-Konto verstecken und ausschließlich mit den einzelnen Positionen arbeiten.

Die Einstellung erfolgt entweder direkt bei der Einrichtung oder jederzeit nachträglich in den Kontodetails.

Zudem beinhaltet die Integration der Einkaufskonten spannende Funktionen. Ihr könnt zum Beispiel jedem einzelnen Artikel direkt eine Kategorie oder einen Tag zuweisen. So seht ihr in der Auswertung exakt, wie viel Geld für Süßigkeiten draufgeht, was ihr für eure Gesundheit investiert und wieviel in die Körperpflege und andere diverse Kleinigkeiten fließt. Habt ihr euch auch schon gefragt, ob der Kaffee vor drei Monaten wirklich günstiger war? Ein kurzer Blick in euer Artikel-Konto verrät euch sofort die Preisentwicklung eurer Lieblingsprodukte.

Das Update enthält zudem zahlreiche kleine Bug- und Crash-Fixes, um sicherzustellen, dass eure App weiterhin zuverlässig und reibungslos läuft.