Nachdem Apple TV kürzlich den ersten Trailer zur fünften Staffel von „For All Mankind“ veröffentlicht hat, gibt der Video-Streaming-Dienst nun einen Esten Ausblick auf „Star City“. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off von “For All Mankind“ – ebenfalls entwickelt von Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore.

Apple TV gibt ersten Einblick in „Star City“

Apple TV hat einen ersten Einblick in „Star City“ gegeben, das neue, mit Spannung erwartete Drama der preisgekrönten Schöpfer Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore, das die Welt von „For All Mankind“ erweitert. Die packende, achtteilige Serie feiert am Freitag, den 29. Mai, mit zwei Folgen ihre Premiere auf Apple TV. Anschließend folgen immer freitags bis zum 10. Juli neue Episoden.

Inspiriert vom gefeierten Weltraumdrama „Star City“ ist dieses kühne neue Kapitel eine packende, paranoide Thriller-Serie, die uns zurück zum entscheidenden Moment der alternativen Geschichtsschreibung des Weltraumwettlaufs führt: als die Sowjetunion als erste Nation einen Menschen auf den Mond brachte. Doch diesmal erleben wir die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang und sehen das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die in das sowjetische Raumfahrtprogramm eingebunden waren, sowie die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen.

In der Serie sind Rhys Ifans („House of the Dragon“), Anna Maxwell Martin („Motherland“), Agnes O’Casey („Black Doves“), Alice Englert („Bad Behaviour“), Solly McLeod („House of the Dragon“), Adam Nagaitis („Chernobyl“), Ruby Ashbourne Serkis („I, Jack Wright“), Josef Davies („Andor“) und Priya Kansara („Bridgerton“) zu sehen.