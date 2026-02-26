Die Gerüchte der letzten Wochen ließen kaum einen anderen Schluss zu. Nun haben wir die offizielle Bestätigten. Apple CEO Tim Cook hat vor wenigen Augenblicken eine „ereignisreiche“ Woche“ angekündigt. Los geht es direkt am Montag.

Tim Cook kündigt neue Apple-Produkte ab Montag an

Zum Ende dieser Woche teasert der Apple Chef Tim Cook für kommende Woche spannende Neuheiten an. In den letzen Wochen tauchten bereits allerhand Gerüchte auf, welche Neuheiten Apple nächste Woche ankündigen wird.

Nun hat sich Apple CEO Tim Cook per X zu Wort gemeldet und spricht von einer „ereignisreichen Woche“, die vor uns liegt. Los geht es bereits am kommenden Montag. Der Hersteller hatte vor wenigen Tagen bereits ausgewählte Medienvertreter, Influencer, Kreative und Co. zu einer „Special Experience“ am 04. März nach New York, London und Shanghai geladen.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple ab Montag Tag für Tag (mindestens bis Mittwoch) Produktneuheiten ankündigt. Eine klassische Keynote wird es allerdings nicht geben. Wir rechnen mit Pressemitteilungen mit begleitenden Videos.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

Gehandelt werden ein neues Einsteiger-iPad, ein neues iPad Air, das iPhone 17e, ein neues Einsteiger-MacBook, ein neues MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max, ein neues MacBook Air, ein neuer Mac Studio sowie neue Apple Displays. Ob tatsächlich alle genannten Produkte kommende Woche angekündigt werden, bleibt abzuwarten. In jedem Fall liegt eine spannende Apple Woche vor uns.