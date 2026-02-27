Amazon Blitzangebote: Balkonkraftwerke + Akkus, vernetzte Rauchmelder, Anker USB-C Ladegeräte, AirTags und mehr

Angebote des Tages

ESR für iPhone 17 Pro Max Hülle mit Kamerasteuerung Capture Button, Kompatibel mit Magsafe...
ESR für iPhone 17 Pro Max Hülle mit Kamerasteuerung Capture Button, Kompatibel mit Magsafe...
  • [Exklusiv für iPhone 17 Pro Max 6,9 Zoll] Präzisionsgefertigte Öffnungen für Kamera...
  • [Innovatives Kamerasteuer-Design] Anders als herkömmliche iPhone 17 Pro Max Hülle mit...
Anker Nano Laptop Dock, Integrierter Hub, 13-in-1 USB-C Triple-Display (2× HDMI, 1× DP), 10Gbps...
Anker Nano Laptop Dock, Integrierter Hub, 13-in-1 USB-C Triple-Display (2× HDMI, 1× DP), 10Gbps...
  • 13-in-1 Dock mit abnehmbarem Hub: Wechsle einfach zwischen Desktop-Setup und mobilem Arbeiten...
  • Flexible Anzeigeoptionen: Richte eine Triple-Screen-Station am Dock ein oder verbinde unterwegs nur...
Solakon® 1000W Balkonkraftwerk - Balkonkraftwerk 800W komplett Steckdose - neuester 800 Watt...
Solakon® 1000W Balkonkraftwerk - Balkonkraftwerk 800W komplett Steckdose - neuester 800 Watt...
  • 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗶𝗺 𝗕𝗹𝗶𝗰𝗸 - Mit der...
  • ...
UGREEN Nexode X 65W USB-C Ladegerät Mini PD Netzteil 3-Port GaN Charger Kompaktes Schnellladegerät...
UGREEN Nexode X 65W USB-C Ladegerät Mini PD Netzteil 3-Port GaN Charger Kompaktes Schnellladegerät...
  • Power in der Handfläche: UGREEN bahnbrechende AirPyra-Tech ist eine neue Generation elektronischer...
  • 65W Voll Performance: Beim USB C1/ C2 alleine kannst du superschnelle Ladeleistung bis zu 65W Max...
TOCOL für iPhone 17 für Panzerglas, Full Screen Automatische Installation 9H Folie Stoßfest...
TOCOL für iPhone 17 für Panzerglas, Full Screen Automatische Installation 9H Folie Stoßfest...
  • [Kompatibilität]: Die TOCOL Schutzfolie nur kompatibel mit iPhone 17 / iPhone 16 Pro 6,3 Zoll...
  • [Höchster Schutz]: Das 9H härte Premium-Schutzglas vereint effektiven Bruchfest, stoßsicher und...
Oral-B iO Series 9 Elektrische Zahnbürste, Doppelpack — Electric Toothbrush, Inkl...
Oral-B iO Series 9 Elektrische Zahnbürste, Doppelpack — Electric Toothbrush, Inkl...
  • ENTSPANNTES ZÄHNEPUTZEN zuhause und unterwegs dank SCHNELL-LADESTATION und LADE-REISEETUI - mit...
  • 100 prozent PUTZABDECKUNG dank unserer FORTSCHRITTLICHEN KI-POSITIONSERKENNUNG mit 3D-Tracking der...
X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604, Funkrauchmelder...
X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604, Funkrauchmelder...
  • Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation...
  • Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...
dreame Aqua10 Roller-Saugroboter mit AquaRoll-Wischer, Teppichschutz-Rollenabdeckung, 6 cm...
dreame Aqua10 Roller-Saugroboter mit AquaRoll-Wischer, Teppichschutz-Rollenabdeckung, 6 cm...
  • Keine schmutzigen Mopps mehr: Verwendet ständig frisches Wasser, um die Mopps während der...
  • Hindernisse sind kein Problem: Überwindet bis zu 6 cm hohe Stufen, überquert Schwellen und...
Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung...
Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung...
  • 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...
  • Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...
Wahoo Fitness KICKR CORE 2 11-Fach Kassette
Wahoo Fitness KICKR CORE 2 11-Fach Kassette
  • KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen; der neue KICKR CORE...
  • KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen
Blink Mini – Kompakte, smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen, 1080p-HD-Video, Nachtsicht...
Blink Mini – Kompakte, smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen, 1080p-HD-Video, Nachtsicht...
  • Mit unserer intelligenten Plug-in-Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 1080p-HD-Video...
  • Lassen Sie sich direkt auf Ihrem Smartphone informieren, wenn eine Bewegung erfasst wird, oder...
Anker 100W USB C Ladegerät, 736 Netzteil (Nano II), 3-Port Schnellladegerät, Für MacBook Pro/Air...
Anker 100W USB C Ladegerät, 736 Netzteil (Nano II), 3-Port Schnellladegerät, Für MacBook Pro/Air...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
INIU 30W USB C Ladegerät, 2-Pack [USBC + USBA] Schnellladegerät mit Kabel, GaN PD Mehrfach...
INIU 30W USB C Ladegerät, 2-Pack [USBC + USBA] Schnellladegerät mit Kabel, GaN PD Mehrfach...
  • 30W Schnellladung: Versorgen Sie die neue iPhone 16-Serie in 30 Minuten bis zu 71% und ist mit dem...
  • Zwei Geräte gleichzeitig laden: Kein Problem mit nur einer Steckdose – zwei Anschlüsse laden...
Powerbank für Magsafe, TRKOY Slim Magnetische Power Bank iPhone 5000mAh, Schnellladung Kabellose...
Powerbank für Magsafe, TRKOY Slim Magnetische Power Bank iPhone 5000mAh, Schnellladung Kabellose...
  • Ergonomisch, schlank und stylisch – Mehr Komfort: Sperrige Powerbanks passen nicht zu Ihrem...
  • Präzise magnetische Ausrichtung mit automatischem Laden: Die W5 für MagSafe Powerbank für iPhone...
SONOFF TRVZB Smart Heizkörperthermostat, 2 Stück Smart Heizungsthermostat mit App-Funktion, Zigbee...
SONOFF TRVZB Smart Heizkörperthermostat, 2 Stück Smart Heizungsthermostat mit App-Funktion, Zigbee...
  • 【Home Assistant-kompatibel】 Nahtlose Integration mit Home Assistant über Zigbee2MQTT und bietet...
  • 【Smart Control】SONOFF Zigbee Heizkörperthermostat ist mit einer Vielzahl von intelligenten...
TORRAS Guardian für iPhone 17 Pro Max Hülle [TOP Militärschutz] mit Kameraknopf Matt Transluzente...
TORRAS Guardian für iPhone 17 Pro Max Hülle [TOP Militärschutz] mit Kameraknopf Matt Transluzente...
  • [Fokus auf Schutz, Klassiker neu definiert] TORRAS ist seit Jahren auf hochwertige Schutzhüllen...
  • [Rundumschutz auf höchstem Niveau] TORRAS Guardian schützt dein für iPhone vor Schäden bei...
Induktive Ladestation Kompatibel mit Magsafe Ladegerät,QTlier 3 in 1 iPhone Ladestation für Air...
Induktive Ladestation Kompatibel mit Magsafe Ladegerät,QTlier 3 in 1 iPhone Ladestation für Air...
  • 【3 in 1 Kabellose Ladestation mit Adapter】:Befestigen Sie Ihr iPhone nahtlos am mag-safe...
  • 【Ladestation für Apple-Geräte】:Als eine Schnell ladestation mit 3-in-1 mag-safe Ladeständer...
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung...
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung...
  • DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...
  • BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung...
  • ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
  • AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor...
  • ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
  • PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...
UGREEN 45W USB C Ladegerät 3-Port PPS Schnellladegerät 30W PD Netzteil GaN Charger Adapter...
UGREEN 45W USB C Ladegerät 3-Port PPS Schnellladegerät 30W PD Netzteil GaN Charger Adapter...
  • 45W Superschnelle Power: Mit Super Fast Charge 2.0-Tech und 45W maximale Leistung kann dieses UGREEN...
  • 3-IN-1, Multi-Ladeoption: Lade 3 Geräte gleichzeitig mit 2x USB-C & 1x USB-A Ports, sodass Sie...
INIU Power Bank, 20000mAh Mini Power Bank, 22.5W Fast Charging Klein Externe Handyakkus, USB C...
INIU Power Bank, 20000mAh Mini Power Bank, 22.5W Fast Charging Klein Externe Handyakkus, USB C...
  • Markt's Kleinster, Mega Power: Das kleinste 20.000mAh Powerbank, nur 1,94" diagonal, aber stark...
  • Taschenformat für Reisen: Dieses Powerbank passt leicht in Ihre Tasche, Brusttasche und andere...
UGREEN Power Bank, 20000mAh 45W Schnellladen mit Integriertem USB-C Kabel & Bidirektionalem 45W PD...
UGREEN Power Bank, 20000mAh 45W Schnellladen mit Integriertem USB-C Kabel & Bidirektionalem 45W PD...
  • 45W Schnellladung ist mit den meisten Android-Geräten kompatibel: Laden Sie Ihr Galaxy S25+/S...
  • 45W Turbo-Eigenaufladung (4h vs. 6h bei 20W): Die Powerbank lädt sich selbst mit 45W in nur...
soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung...
soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung...
  • SMARTES NOISE CANCELLING: Die soundcore P40i Earbuds mit Noise Cancelling verfügen über eine...
  • LANGE WIEDERGABEZEIT: Genieße 12 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Aufladung und verlängere...
Wahoo Fitness KICKR CORE 2 ZWIFT COG and Click - Orange Zahnrad 3. Generation
Wahoo Fitness KICKR CORE 2 ZWIFT COG and Click - Orange Zahnrad 3. Generation
  • KICKR CORE Zwift ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen; der neue KICKR...
  • KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen
Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und...
Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und...
  • INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 1x...
  • Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque für...
roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion, 8000Pa Saugkraft(verbessert von Qrevo S...
roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion, 8000Pa Saugkraft(verbessert von Qrevo S...
  • Leistungsstarke 8000Pa Saugkraft, verbessert von Qrevo S: Entwickelt für unübertroffene...
  • Verhedderungsfreies Bürstensystem: Die verbesserte asymmetrische Seitenbürste ist SGS-zertifiziert...
Apple 2024 15' MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3' Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
  • WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...
  • DIE POWER DES M3 – Mit einer leistungsstarken 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der...
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24' 4.5K Retina...
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina...
  • MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation...
  • PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
soundcore by Anker Space A40, Automatische Geräuschunterdrückung bis 98%, Kabellose Earbuds, 50h...
soundcore by Anker Space A40, Automatische Geräuschunterdrückung bis 98%, Kabellose Earbuds, 50h...
  • PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...
  • BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...
TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 17 Pro Max Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz...
TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 17 Pro Max Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz...
  • [Innovative Dual-Layer Airbag-Struktur] Mit der patentierten Airbag-Technologie von TORRAS...
  • [360-Grad-Standring: Stabilisiert für jeden gewünschten Winkel]Spin bietet 360°-Drehung und...
Oral-B iO Series 5 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS...
Oral-B iO Series 5 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS...
  • INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 1x...
  • Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt 100 Prozent mehr Plaque und sogar 160 Prozent...
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
  • BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
  • VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
Apple AirTag (1. Generation) 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel...
Apple AirTag (1. Generation) 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel...
  • Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
  • Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse...
Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse...
  • 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
  • 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker...
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung...
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung...
  • 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
  • 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in...
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in...
  • [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
  • [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
  • FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
  • LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
  • Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
  • 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
  • UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
  • Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
  • REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
  • 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit...
Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit...
Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
  • Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Glühbirne, 1100lm, 16 Mio. Farben, dimmbar, steuerbar...
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Glühbirne, 1100lm, 16 Mio. Farben, dimmbar, steuerbar...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für...
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für...
  • Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
  • Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
  • Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
  • VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
  • INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
  • 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
  • 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS...
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS...
  • FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth oder...
  • Intelligente App-Steuerung: Überwache deinen Stromverbrauch mit Datenvisualisierung und passe...
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
  • 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
  • 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
  • LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping...
  • Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
  • Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
  • Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität...
  • EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple...
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple...
  • Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
  • Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von...
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang...
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang...
  • JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
  • ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina...
  • WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
  • DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina...
  • WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
  • DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14-Core CPU und...
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
  • GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer...
  • SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Apple MacBook Air (13', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Apple MacBook Air (15', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W Solareingang, 2300W...
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W Solareingang, 2300W...
  • Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio...
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio...
  • Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
  • Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
  • Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
  • Entworfen mit Connect Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
  • Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
