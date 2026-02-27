Apple Pay ist bereits in zahlreichen Ländern und Regionen verfügbar. Ein besonders großer Markt ist bis dato allerdings noch nicht erschlossen. Die Rede ist von Indien. Nun heißt es allerdings, dass Apple Gespräche mit großen indischen Banken führt, um Apple Pay voraussichtlich Mitte 2026 in Indien einzuführen.

Apple verhandelt mit Banken über die Einführung von Apple Pay in Indien

Bloomberg beruft sich auf Aussagen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen und berichtet, dass Apple Gespräche mit der ICICI Bank, der HDFC Bank und der Axis Bank führt. In den letzten Wochen hatten wir bereits ähnliche Gerüchte gelesen.

Laut dem aktuellen Bericht befindet sich Apple ebenfalls in Gesprächen mit den globalen Zahlungsnetzwerken Mastercard und Visa. UPI dominiert den digitalen Zahlungsverkehr in Indien, und es wird erwartet, dass Apple Pay die staatlich geförderte Zahlungsschnittstelle unterstützen wird, die es Kunden ermöglicht, Geld und Rechnungen sofort zu überweisen.

Der Zeitpunkt kommt für Apple in Indien genau richtig. Zuletzt verzeichnet Apple gute Wachstumswaren in Indien. Apple baut zeitlich seine Einzelhandelspräsenz in Indien aus. Am Donnerstag eröffnete in Mumbai der sechste Apple Store des Landes.

Apple Pay wurde vor über zehn Jahren eingeführt und ist bereits in 89 Ländern weltweit verfügbar.