Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien startet am heutigen Tag die zweite Staffel zu „Monarch: Legacy of Monsters“.

„Monarch: Legacy of Monsters – Staffel 2“ auf Apple TV gestartet

Am heutigen Tag startet die zweite Staffel zu „Monarch: Legacy of Monsters“ auf Apple TV. Konkret steht ab sofort die erste Folge der zehnteiligen Staffel bereit. Anschließend erscheint bis zum 1. Mai 2026 jeden Freitag eine neue Episode.

Die zweite Staffel von Monarch: Legacy of Monsters startet mit einem düsteren Ausblick: Das Schicksal von Monarch – und womöglich der gesamten Welt – steht auf dem Spiel. Die Geschichte vertieft sich zu einer epischen Saga, die lang verborgene Geheimnisse ans Licht bringt und Helden wie Widersacher auf Kongs Schädelinsel erneut zusammenführt. Dort wartet nicht nur ein geheimnisvolles neues Dorf, sondern auch ein mythischer Titan, der aus den Tiefen des Meeres auftaucht.

Vergangene Ereignisse werfen lange Schatten bis in die Gegenwart und lassen die Grenzen zwischen Familie, Freundschaft und Feindschaft zunehmend verschwimmen – vor dem drohenden Hintergrund eines alles verändernden Ereignisses. Wie bereits angekündigt, kehren Kong und Godzilla zurück. Zudem feiert ein neuer Titan seinen Einstand: Titan X. Er ist nun offiziell entfesselt – und mehr als nur ein weiteres Monster. Titan X verkörpert eine lebende Katastrophe.

Zur Einstimmung auf die Fortsetzung von „Monarch: Legacy of Monsters“ haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.