Apple hat kürzlich visionOS 26.3.1 als Update für Apple Vision Pro veröffentlicht. Es handelt sich um ein verhältnismäßig kleines Update, welches Apple nun als Bugfix-Update nachgeschoben hat.

Apple veröffentlicht visionOS 26.3.1 als Bugfix-Update

Rund zwei Wochen nach der Freigabe von visionOS 26.3 hat Apple visionOS 26.3.1 freigegeben. visionOS 26.3.1 kann auf allen Vision Pro-Headsets über die Einstellungen-App -> Allgemein -A Softwareupdate heruntergeladen werden. Zum Installieren des Updates muss das Vision Pro-Headset abgenommen werden. Der Fortschrittsbalken wird auf dem externen EyeSight-Display angezeigt.

Aus dem Release-Notes zu visionOS 26.3.1 geht hervor, dass das Update ein Flimmerproblem behebt, das beim Ansehen von Sportinhalten mit MultiView in der Apple TV App auftreten konnte.