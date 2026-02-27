Der App Store hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Laut dem aktuellen „State of Gaming 2026“-Bericht von Sensor Tower erzielte Apples Plattform 2025 einen Umsatz von 52,5 Milliarden US-Dollar allein durch Spiele. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit mehr als Google Play (30 Milliarden) und Steam (11,7 Milliarden) zusammen.

Steam wächst am schnellsten

Im Vergleich der großen Spiele-Plattformen hatte nicht Apple das stärkste Wachstum zu verzeichnen. Prozentual wuchs Steam mit 13 Prozent im Jahresvergleich am deutlichsten. Der App Store legte dagegen nur minimal zu, hält in absoluten Zahlen aber weiterhin die klare Spitzenposition im Gaming-Markt.

Weniger Downloads, mehr Spiele

Bei den Download-Zahlen liegt Google Play deutlich vorne. Im App Store wurden 2025 rund 7,8 Milliarden Spiele heruntergeladen, ein Rückgang von 5,7 Prozent. Google Play kam auf 42,4 Milliarden Downloads, musste aber mit einem Minus von 7,3 Prozent ebenfalls einen Rückgang verbuchen. Steam kam mit 857 Millionen Downloads auf deutlich kleinere Zahlen, legte aber als einzige Plattform um 6 Prozent zu.

Trotz rückläufiger Downloads erschienen auf allen drei Plattformen mehr neue Spiele als im Vorjahr. Im App Store waren es 2025 insgesamt 55.300 neue Titel, ein Zuwachs von 11,4 Prozent. Google Play übertrumpfte das mit rund 150.000 neuen Titeln (plus 45,9 Prozent), während Steam auf etwa 20.000 Neuerscheinungen kam.

Roblox lässt alle hinter sich

Roblox hat seine Vormachtstellung im mobilen Gaming auch 2025 weiter ausgebaut. Das Spiel erreichte im Durchschnitt fast 450 Millionen monatlich aktive Nutzer, davon knapp 100 Millionen auf iOS. In den USA war Roblox über alle Altersgruppen von 18 bis 54 Jahren hinweg die beliebteste Spiele-App, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Auf den Plätzen dahinter folgten Clash Royale bei den männlichen Spielern und Block Blast! bei den weiblichen. Ab 55 Jahren übernahm NYT Games die Spitzenposition.

Spieler geben mehr aus, laden aber weniger herunter

Obwohl die Downloads 2025 zurückgingen, stiegen die Umsätze in dem Gaming-Bereich global um 1 Prozent. Mit 52,5 Milliarden Dollar bleibt der App Store dabei die mit großem Abstand lukrativste Anlaufstelle für Spieleentwickler weltweit.