Anfang März startet die Formel 1 in ihre neue Saison. Apple könnte sich die exklusiven Streaming-Rechte in den USA sichern und rührt im Vorfeld des Saisonstarts ordentlich die Werbetrommel. Nachdem ein neuer Reiseführer in Apple Karten implementiert wurde, gibt es nun eine weitere F1-Nachricht. Apple TV und Netflix sind eine Kooperation eingegangen.

„F1: Drive to Survive“ Staffel 8 läuft in den USA auch auf Apple TV

Kurz vor dem Start der Formel 1 Saison 2026 hat Apple TV eine überraschende Partnerschaft mit Netflix bekannt gegeben. Die komplette achte Staffel der beliebten Dokumentarserie „Formula 1: Drive to Survive“ wird ab sofort auch über Apple TV streambar sein. Staffel 8 umfasst acht Episoden, die die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 beleuchten.

Darüber hinaus wird der Kanadische Grand Prix am 22. Mai gleichzeitig auf Apple TV+ und Netflix in den USA übertragen – ein weiterer Bestandteil der Kooperation zwischen den beiden Streamingdiensten.

Apple Senior Vice President of Services hat sich wie folgt geäußert

„Wir freuen uns, heute etwas anzukündigen, womit wohl niemand gerechnet hat: Wir haben uns mit Netflix zusammengetan. Die komplette neue Staffel von F1: Drive to Survive wird ab sofort direkt auf Apple TV verfügbar sein. Die achte Staffel startet heute Nacht um Mitternacht. Darüber hinaus haben wir eine Kooperation geschlossen, sodass der Große Preis von Kanada am 22. Mai ebenfalls auf Apple TV und Netflix in den USA gestreamt wird. Wie Sie wissen, hat Netflix seit dem Start von Drive to Survive maßgeblich zum Wachstum der Formel 1 beigetragen, und wir freuen uns sehr, Formel-1-Inhalte neuen und bestehenden US-Fans auf Netflix und Apple TV noch zugänglicher zu machen.“

Der erste Grand Prix der Saison 2026, der Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix, findet am 7. März statt. Apple TV-Abonnenten in den USA können alle Rennen der Saison ohne zusätzliche Kosten streamen.