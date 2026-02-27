Kurz vor dem Wochenende haben wir noch einen schokoladigen und zugleich musikalischen

Hinweis für euch. Ritter Sport und Apple Music haben kooperiert. Am kommenden Montag (02. März 20269 kommt die „Limited Edition Ritter Sport x Apple Music“ auf den Markt. Dabei haben Ritter Sport und Apple Music fünf Alben ausgewählt, die die deutsche Musikgeschichte geprägt haben und auf Apple Music in Dolby Atmos verfügbar sind.

Chocolate meets Music: Musikgeschichte zum Anbeißen

Ab kommenden Montag dürft ihr euch über die „Limited Edition Ritter Sport x Apple Music“ freuen. Musikgeschichte landet im Süßwarenregal – und das ausgerechnet während der Fastenzeit. Bis diese vorbei ist, könnt ihr euch an den Albumcovern auf der jeweiligen Ritter Sport Alpenmilch erfreuen.

Auch wenn Musik heute überwiegend digital konsumiert wird, bleibt dieses nostalgische Gefühl, das Lieblingsalbum in den Händen zu halten, das Cover zu betrachten, unvergleichlich. Genau diesen emotionalen Moment übersetzt Ritter Sport gemeinsam mit Apple Music in ein neues Format – nur ein wenig süßer.

Übersicht

Albumcover sind seit jeher echte Statement-Pieces – sie stehen für Sound, Stil und Zeitgeist. Genau deshalb haben sich Ritter Sport und Apple Music für fünf Alben entschieden, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Mit dabei sind CRO (Raop), Marteria (Zum Glück in die Zukunft II), Scorpions (Crazy World), Sarah Connor (Muttersprache) und Helene Fischer (Farbenspiel). Rap, Rock, Pop und Schlager stehen hier bewusst nebeneinander. Jedes dieser Alben steht für einen eigenen Zeitgeist – und jedes Cover ruft Erinnerungen an prägende Lebensphasen wach.

Auf der Rückseite der 100 Gramm Quadrate befindet sich ein QR-Code, der dank eines kostenlosen Probe-Abos direkt zum jeweiligen Album auf Apple Music führt.

Ritter Sport X Apple Music ist ab 2. März 2026 bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel sowie in den bunten Schokowelten in Waldenbuch und Berlin erhältlich. Preis? 1,99 Euro. Wie heißt es so schön? Nur solange der Vorrat reicht.