Mittlerweile dürfte es sich herumgesprochen haben, dass die Telekom regelmäßig über den Ausbau ihrer Netze informiert. Nachdem wir kürzlich eine Wasserstandsmeldung zum Glasfasernetz erhalten haben, geht es nun mit dem Mobilfunknetz weiter. So konnte das Bonner Unternehmen im Januar 103 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb nehmen.

Telekom nimmt 103 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb

Deutsche Telekom hat im Januar den Ausbau ihres Mobilfunknetzes weiter vorangetrieben. Insgesamt gingen 103 neue Standorte in Betrieb, an 334 bestehenden Standorten wurde die Kapazität erweitert. Sämtliche Maßnahmen zahlen auf das sogenannte Ultra-Kapazitätsnetz des Unternehmens ein.

Die meisten neuen Standorte entstanden in Bayern (26), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (21) und Baden-Württemberg (12). Bundesweit können derzeit rund 99 Prozent der Haushalte das 5G-Netz der Telekom nutzen. Die Abdeckung mit 4G liegt nach Unternehmensangaben bei nahezu 100 Prozent.

Ultra-Netz?

Durch die Kombination verschiedener Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen soll sich die Gesamtkapazität im Telekom-Netz perspektivisch verdoppeln. Künftig werden rund 90 Prozent der Standorte eine Download-Kapazität von bis zu 1 GBit/s pro Funkzelle bereitstellen.

Alle Standorte nutzen künftig Low-Band-Frequenzen: 700, 800 und 900 Megahertz (MHz). Diese bieten hohe Reichweite und gute Netzabdeckung – auch in Gebäuden. Sie bilden die Basis für eine lückenlose Mobilfunkversorgung.

90 Prozent der Standorte erhalten zusätzlich Mid-Band-Frequenzen: 1.500, 1.800 und 2.100 MHz. Diese ermöglichen hohe Übertragungsraten und niedrige Reaktionszeiten. Sie sind die Leistungsträger im Mobilfunknetz. An Verkehrsknotenpunkten kommt gezielt das 3,6-GHz-Band zum Einsatz. So bleibt die Mobilfunknutzung reibungslos.

Deutsche Telekom verstärkt zudem den Ausbau ihrer Backbone-Infrastruktur für das Ultra-Kapazitätsnetz. Rund 85 Prozent der Mobilfunkstandorte werden dabei mit Glasfaser angebunden, die Übertragungsraten von mehr als 10 GBit/s ermöglicht.