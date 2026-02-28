Anfang Februar hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Xcode 26.3 Agentic Coding mit Claude und Codex unterstützen wird. Parallel dazu veröffentlichte Apple die Beta 1. Ab sofort steht die finale Version zur Verfügung.

Apple veröffentlicht Xcode 26.3

Nach mehrwöchigen Tests hat Apple nun Xcode 26.3 freigegeben. Dieses Update ermöglicht es Entwicklern, Tools wie Anthropics Claude Agent und OpenAIs Codex zur App-Erstellung direkt in Xcode zu verwenden.

Konkret sind die Agents in der Lage, Dokumentationen zu durchsuchen, Projekt- und Dateistrukturen zu analysieren, Einstellungen anzupassen und ihre Ergebnisse visuell zu überprüfen. Dafür greifen sie auf Xcode Previews zurück und durchlaufen Builds sowie Korrekturen iterativ. Das Ergebnis ist ein deutlich flüssigerer Entwicklungsprozess, bei dem Mensch und KI enger denn je zusammenarbeiten.

Diese Integration verbindet die Stärken autonomer Agents nahtlos mit den nativen Funktionen von Xcode, um die App-Entwicklung für Apple Plattformen effizienter und leistungsfähiger zu gestalten. Entwickler erhalten dabei die Freiheit, genau das Modell einzusetzen, das optimal zu den Anforderungen ihres jeweiligen Projekts passt.

Darüber hinaus öffnet Xcode 26.3 seine Funktionen über das Model Context Protocol. Der offene Standard erlaubt es, kompatible Agents und Tools direkt in den Entwicklungsworkflow zu integrieren und die IDE flexibel zu erweitern – ohne Bindung an bestimmte Anbieter oder starre Vorgaben.