Anfang dieses Monats veranstaltete Apple ein Apple TV-Medienevent, auf dem zahlreiche neue Original-Fernsehsendungen und Filme angekündigt wurden, die im Laufe des Jahres 2026 auf dem Streaming-Dienst verfügbar sein werden. Im Rahmen des Events hatten verschiedene Medienvertreter die Möglichkeit mit Apple Senior Vice President of Services Eddy Cue ein Gespräch zu führen. Das Unternehmen mit der brasilianischen Zeitung Folha de Sao Paulo ist nun online gegangen.

Eddy Cue: „Brasilien ist Apple TV´s zweit-größter Markt“

Eddy Cue hat der brasilianischen Zeitung Folha de Sao Paulo ein Interview gegeben und bestätigt, dass Brasilien Apple TV´s zweit-größter Markt ist. Gleichzeitig bestätigte er, dass es der Markt ist, der im Hinblick auf Abonnentenzahlen am schnellsten wächst.

Er fügt hinzu, dass Apple die im Land vorgeschlagenen Streaming-Regulierungen, die nationale Inhaltsquoten vorschreiben könnten, genau beobachtet:

„Es geht nicht so schnell voran, wie ich es mir wünschen würde, vor allem wenn man wirklich gut sein will, aber wir werden es schaffen. Ich weiß, dass die Brasilianer Qualität wollen, das weiß ich zu schätzen, und ich weiß auch, dass es in Brasilien viele Möglichkeiten gibt, großartige Inhalte zu produzieren, […] aber wir haben im Moment nichts anzukündigen.“

Im Gespräch erklärte Cue außerdem, Apple setze weiterhin auf Kinoveröffentlichungen in Zusammenarbeit mit traditionellen Verleihern. Und obwohl er einräumte, dass die Hürde für einen Kinobesuch immer höher werde, sagte er: