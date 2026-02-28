Das aktuelle Studio Display stammt aus dem März 2022 und hat seitdem kein Upgrade erhalten. Neue Details aus internen Apple-Dateien deuten nun darauf hin, dass gleich zwei neue Studio-Display-Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung in Entwicklung sind.

ProMotion und HDR für beide Modelle

Laut einem Bericht von Macworld, der sich auf Codezeilen aus einem geleakten macOS-Tahoe-Kernel-Debug-Kit stützt, werden beide neuen Modelle ProMotion mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate sowie HDR-Unterstützung bieten. Gegenüber den aktuellen 60 Hz macht sich das unter anderem beim Scrollen und bei Videoinhalten bemerkbar, während HDR zusätzlich für höhere Helligkeit und einen erweiterten Dynamikumfang sorgt. Ein Leaker hat allerdings die Vermutung geäußert, dass zumindest eines der Modelle bei maximal 90 Hz landen könnte.

Bessere Lautsprecher und neue Anschlüsse

Zwei bislang unbekannte Upgrades betreffen das höherwertige Modell, das laut den geleakten Daten sowohl verbesserte Lautsprecher als auch zusätzliche oder leistungsstärkere Anschlüsse erhalten soll. Das aktuelle Studio Display verfügt zwar bereits über ein Sechs-Lautsprecher-System mit 3D-Audio, doch Apple will hier wohl noch einmal nachlegen. Bei den Anschlüssen gilt mindestens ein Thunderbolt-5-Port als wahrscheinlich, weil die Kombination aus 5K-Auflösung bei 120 Hz und angeschlossenen Peripheriegeräten entsprechend viel Bandbreite benötigt.

Größeres Display und Mini-LED

Macworld spekuliert zudem, dass das High-End-Modell einen 32-Zoll-Bildschirm bekommen könnte, während das günstigere Modell bei 27 Zoll bleibt. Die Einschätzung basiert allerdings nicht auf den geleakten Dateien, sondern ist eine Vermutung von Macworld.

Display-Experte Ross Young hatte bereits früher erwähnt, dass mindestens ein neues Studio Display mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sein könnte. Falls Apple das umsetzt, könnte das Pro Display XDR mit seiner Full-Array-LED-Technik aus dem Sortiment fallen.

Neuer Chip für eine bessere Kamera

Außerdem soll der mittlerweile betagte A13-Bionic-Chip einem A19 oder A19 Pro weichen. Das verbessert die allgemeine Performance und kommt der integrierten Kamera zugute, die beim aktuellen Modell einen eher schwachen Eindruck hinterlässt. Am Design selbst soll sich wenig ändern.

Wann ist mit einem Release zu rechnen?

Apple plant den Berichten zufolge eine Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte 2026. Nachdem kürzlich ein neuer Apple-Monitor in einer Zulassungsdatenbank aufgetaucht ist, dürfte der Launch tatsächlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.