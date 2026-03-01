Apple stellt möglicherweise schon am Montag sein erstes A18 Pro MacBook vor. Intern soll das Unternehmen davon ausgehen, dass das günstige Gerät zahlreiche Windows- und Chromebook-Nutzer zum Wechsel bewegen wird.

Was bisher bekannt ist

Seit knapp einem Jahr kursieren Gerüchte über ein MacBook im unteren Preissegment. Die bisherigen Informationen deuten auf ein 12,9 Zoll Display hin, das vermutlich etwas dunkler ausfällt als bei den teureren Modellen und ohne True Tone auskommen muss. Angetrieben werden soll das Gerät vom A18 Pro Chip, den Apple bereits im iPhone 16 Pro verbaut hat. Der Arbeitsspeicher könnte bei nur 8 GB liegen, und beim Speicherplatz soll es lediglich 256 GB und 512 GB zur Auswahl geben.

Beim Gehäuse setzt Apple laut den Berichten weiterhin auf Aluminium, will aber mehrere Farbvarianten anbieten. Der Einstiegspreis könnte bei 599 Dollar liegen.

Apple erwartet hohe Nachfrage

Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, dass das günstige MacBook intern als ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Angebot eingestuft wird. Apple gehe davon aus, eine große Zahl von Windows- und Chromebook-Nutzern zum Wechsel bewegen zu können. Auch iPhone-Besitzer, die bisher keinen Computer nutzen, könnten mit dem Gerät ihren ersten Mac kaufen.

Apple hat offensichtlich hohe Erwartungen an den Marktstart. Gurman zufolge wurden Mitarbeiter in den Apple Stores darauf vorbereitet, am Starttag länger zu arbeiten, ähnlich wie es bei iPhone-Launches üblich ist. In den Filialen soll außerdem ein gesonderter Bereich für das neue MacBook reserviert werden.

Dass ein 599-Dollar-MacBook viele Käufer anspricht, liegt auf der Hand. Ob das Gerät aber tatsächlich den Hype eines iPhone-Starts erzeugen kann, bleibt noch abzuwarten. Ein so großer Ansturm am Launch-Tag wäre für ein Budget-Notebook ungewöhnlich. Möglich ist allerdings, dass Apple noch ein Detail in der Hinterhand hat, von dem wir noch nichts wissen.

Die Ankündigungswoche

Apple plant zwischen Montag, dem 2. März, und Mittwoch, dem 4. März, eine ganze Reihe von Vorstellungen. Den Abschluss bildet am Mittwoch ein Event mit eingeladener Presse. Neben dem günstigen MacBook werden unter anderem ein neues MacBook Air mit M5 Chip, ein aktualisiertes MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max, das iPhone 17e sowie neue iPad und iPad Air Modelle erwartet.