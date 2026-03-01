Apple wird auf der WWDC 2026 voraussichtlich ein neues Framework namens Core AI vorstellen. Es soll Core ML ersetzen, das Entwicklern bisher als Schnittstelle für maschinelles Lernen in ihren Apps diente. Das berichtet Mark Gurman in seinem „Power On“-Newsletter.

Core AI ersetzt Core ML

Ob es sich um ein komplett neues Framework handelt oder eher um eine Umbenennung mit erweiterten Funktionen, ist noch nicht ganz klar. Eine Umbenennung wäre plausibel, denn Core ML unterstützt bereits heute Large Language Models und Diffusionsmodelle auf Apple Silicon. Schon zur WWDC 2025 hatte Apple neue Werkzeuge vorgestellt, mit denen sich KI-Modelle komprimieren und effizienter auf dem Gerät ausführen lassen.

Core ML erlaubt es Entwicklern unter anderem, Machine-Learning-Modelle aus Frameworks wie PyTorch oder TensorFlow ins Apple-Format zu konvertieren und lokal auf dem Gerät auszuführen. Mit Core AI soll es zusätzlich möglich werden, KI-Modelle externer Anbieter direkt in Apps einzubinden, ohne sie vorher umwandeln zu müssen.

Wichtig sind natürlich auch Apples eigene KI-Modelle. Die WWDC 2026 dürfte stark von den hauseigenen Foundation Models geprägt sein. Bereits mit iOS 26 hat Apple Entwicklern ermöglicht, diese Modelle in ihre Apps einzubinden, etwa für On-Device-Textgenerierung. Parallel dazu soll Siri in Zukunft Chatbot-ähnliche Fähigkeiten erhalten, die über die bisherigen Sprachassistenz-Funktionen hinausgehen.

Die WWDC 2026 findet voraussichtlich im Juni statt. Apple wird dort iOS 27, macOS 27 und die übrigen Betriebssystem-Updates vorstellen. Laut Gurman soll es insgesamt ein eher ruhigeres Jahr werden, weil der Fokus auf Stabilität und Fehlerbehebung liegt.