Kaum haben wir das Kalenderblatt für den Monat Februar abgerissen, gibt Disney+ einen Ausblick darauf, welche Neuheiten uns im März 2026 erwartet. Der Streaming-Anbieter überträgt nicht nur die 98. Oscar-Verleihung am Montag, den 16. März um 00.00 Uhr morgens, sondern hält auch zahlreiche weitere Highlights bereit.
Disney+: Neustarts
8. März
- National Geographic’s „Ghost Elephants – Die Geister im Hochland Angolas“ (National Geographics)
11. März
- Solar Opposites – Staffel 6 (Hulu)
12. März
- „The Secret Lives of Mormon Wives“ – Staffel 4 (Hulu)
18. März
- 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Batch 1)
- Armorsaurs – Staffel 1 (Hulu)
23. März
- Lucky Luke – Staffel 1 (Disney)
24. März
- MagiCampers – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)
25. März
- Marvel Televisions „Daredevil: Born Again” – Staffel 2 (Marvel)
- Scrubs – Staffel 1 (Hulu)
- Disneys „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ – Staffel 2 (Disney)
27. März
- Mike & Nick & Nick & Alice (Hulu)
31. März
- Dienstag bedeutet Mord – Staffel 1 (Hulu)
Disney+: Neue Katalog-Titel
1. März
- National Geographics „Enthüllt: Geheimnisse der Meere“ – Staffel 6 (National Geographic)
- National Geographics „Europa von oben“ – Staffel 5+6 (National Geographic)
- National Geographics „Der Holocaust: Die wahren Ausmaße“ (National Geographic)
- National Geographics „Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben“ – Staffel 2 (National Geographic)
- American Psycho
- Buffalo ‘66
- Pitch Perfect
- Pitch Perfect 2
- Pitch Perfect 3
- The Huntsman & The Ice Queen
- Snow White & The Huntsman
- Twister
- 2012 – Das Ende der Welt
- The Equalizer
- The Equalizer 2
- Godzilla
- Hitch – Der Date Doktor
- Men in Black
- Men in Black 2
- Men in Black 3
- Venom: Let There Be Carnage
4. März
- Marvels „Triff Spidey und seine Super-Freunde“ (Shorts) – Staffel 4 (Marvel)
18. März
- Magda macht das schon! – Staffel 1-4
- Sankt Maik – Staffel 1-3
- Bettys Diagnose – Staffel 11
- Blutige Anfänger – Staffel 6
- Die Rosenheim-Cops – Staffel 24
- Dr. Nice – Staffel 3
- The Fall – Staffel 1-3
- Hameln – Staffel 1
- Love Sucks – Staffel 1
- A Good Girl’s Guide to Murder – Staffel 1
- Maria Brand und das tote Au-Pair
20. März
- National Geographics „Titanic: Die digitale Wiedergeburt“ (National Geographic)
25. März
- National Geographics „Bombenanschlag in Oklahoma City: Ein Tag in Amerika“ (National Geographic)
- In aller Freundschaft – Staffel 14-18
- Tierärztin Dr. Mertens – Staffel 1-6
- Weissensee – Staffel 1-4
31. März
- Bad Boys – Harte Jungs
- Bad Boys II
- Schlaflos in Seattle
Alles schön und gut, aber was ist mit HDR?