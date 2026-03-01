Disney+: Das ist neu [März 2026]

| 8:00 Uhr | 1 Kommentar

Kaum haben wir das Kalenderblatt für den Monat Februar abgerissen, gibt Disney+ einen Ausblick darauf, welche Neuheiten uns im März 2026 erwartet. Der Streaming-Anbieter überträgt nicht nur die 98. Oscar-Verleihung am Montag, den 16. März um 00.00 Uhr morgens, sondern hält auch zahlreiche weitere Highlights bereit.

Disney+: Neustarts

8. März

  • National Geographic’s „Ghost Elephants – Die Geister im Hochland Angolas“ (National Geographics)

11. März

  • Solar Opposites – Staffel 6 (Hulu)

12. März

  • „The Secret Lives of Mormon Wives“ – Staffel 4 (Hulu)

18. März

  • 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Batch 1)
  • Armorsaurs – Staffel 1 (Hulu)

23. März

  • Lucky Luke – Staffel 1 (Disney)

24. März

  • MagiCampers – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

25. März

  • Marvel Televisions „Daredevil: Born Again” – Staffel 2 (Marvel)
  • Scrubs – Staffel 1 (Hulu)
  • Disneys „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ – Staffel 2 (Disney)

27. März

  • Mike & Nick & Nick & Alice (Hulu)

31. März

  • Dienstag bedeutet Mord – Staffel 1 (Hulu)

Disney+: Neue Katalog-Titel

1.  März

  • National Geographics „Enthüllt: Geheimnisse der Meere“ – Staffel 6 (National Geographic)
  • National Geographics „Europa von oben“ – Staffel 5+6 (National Geographic)
  • National Geographics „Der Holocaust: Die wahren Ausmaße“ (National Geographic)
  • National Geographics „Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben“ – Staffel 2 (National Geographic)
  • American Psycho
  • Buffalo ‘66
  • Pitch Perfect
  • Pitch Perfect 2
  • Pitch Perfect 3
  • The Huntsman & The Ice Queen
  • Snow White & The Huntsman
  • Twister
  • 2012 – Das Ende der Welt
  • The Equalizer
  • The Equalizer 2
  • Godzilla
  • Hitch – Der Date Doktor
  • Men in Black
  • Men in Black 2
  • Men in Black 3
  • Venom: Let There Be Carnage

4. März

  • Marvels „Triff Spidey und seine Super-Freunde“ (Shorts) – Staffel 4 (Marvel)

18. März

  • Magda macht das schon! – Staffel 1-4
  • Sankt Maik – Staffel 1-3
  • Bettys Diagnose – Staffel 11
  • Blutige Anfänger – Staffel 6
  • Die Rosenheim-Cops – Staffel 24
  • Dr. Nice – Staffel 3
  • The Fall – Staffel 1-3
  • Hameln – Staffel 1
  • Love Sucks – Staffel 1
  • A Good Girl’s Guide to Murder – Staffel 1
  • Maria Brand und das tote Au-Pair

20. März

  • National Geographics „Titanic: Die digitale Wiedergeburt“ (National Geographic)

25. März

  • National Geographics „Bombenanschlag in Oklahoma City: Ein Tag in Amerika“ (National Geographic)
  • In aller Freundschaft – Staffel 14-18
  • Tierärztin Dr. Mertens – Staffel 1-6
  • Weissensee – Staffel 1-4

31. März

  • Bad Boys – Harte Jungs
  • Bad Boys II
  • Schlaflos in Seattle

Kategorie: Apple

Tags:

1 Kommentare

  • bbär

    Alles schön und gut, aber was ist mit HDR?

    01. März 2026 | 8:27 Uhr | Kommentieren

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert