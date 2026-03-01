Apple hat die dritte Folge seiner Immersive-Video-Reiseserie „Elevated“ für die Vision Pro veröffentlicht. Nach Hawaii und Maine geht es dieses Mal in die Schweizer Alpen.

Apple Immersive Video

Immersive Video kombiniert hochauflösende 3D-Videos und Spatial Audio, um den Zuschauern ein Erlebnis zu bieten, das sich lebensecht anfühlt. Im Gegensatz zu herkömmlicher 2D-Darstellung versetzt uns das neue Format direkt in die Umgebung, seien es eine Konzertbühne, ein Sportereignis oder entlegene Orte. Dabei handelt es sich nicht um virtuelle Realität im Sinne von Spielen oder interaktiven Welten, es geht vielmehr darum, ein Seherlebnis zu schaffen, das sich physisch präsent anfühlt.

Über Burgruinen und Eisenbahnbrücken

Nach Hawaii in der ersten und Maine in der zweiten Folge ist die Schweiz die dritte Station. Die Serie startete im September 2024, Folge 2 kam im Oktober 2025.

Die neue Episode von „Elevated“ nimmt einen mit auf einen Flug über verschneite Gipfel, verfallene Burgruinen und Eisenbahnbrücken, die sich über tiefe Schluchten spannen. Die Schweizer Schauspielerin Carla Juri begleitet die Zuschauer auf dem virtuellen Flug. Auch die neue Episode wurde in 180 Grad, 8K und stereoskopischem 3D mit 3D-Sound aufgenommen.

Apple schreibt zur neuen Episode:

„Schwebe über den schneebedeckten Gipfeln, die den Himmel berühren. Die Schweizer Schauspielerin Carla Juri begleitet dich auf einem aufregenden Flug über Burgruinen auf Berggipfeln, über Schluchten führende Eisenbahnen und das atemberaubende Matterhorn.“

Mehr Inhalte für die Vision Pro

Unabhängig von „Elevated“ hat sich zuletzt auf Apples Plattform einiges bewegt. YouTube hat nach zwei Jahren Wartezeit endlich eine native App für die Vision Pro veröffentlicht. Die App unterstützt 3D-, 360-Grad- und VR180-Inhalte, auf dem M5-Modell sogar in 8K.

Zudem gibt es immer mehr Inhalte von Drittanbietern. Apple hat im September Filme von Audi, BBC, CANAL+, CNN und Red Bull angekündigt. Dazu ist Apple TV seit dieser Saison der exklusive Formel-1-Broadcaster in den USA und zeigt im Rahmen einer Netflix-Kooperation auch die komplette achte Staffel von „Drive to Survive“. Außerhalb der USA bleibt die Serie exklusiv bei Netflix. Ob Apple auch immersive F1-Übertragungen für die Vision Pro plant, ist noch nicht bestätigt. Nach den ersten immersiven NBA-Spielen auf dem Headset ist eine Umsetzung für die Formel 1 jedoch naheliegend.