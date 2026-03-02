In den letzten Tagen sind die Temperaturen spürbar angestiegen und auch die Sonne hat sich immer länger blicken lassen. So langsam aber sicher kündigt sich die Gartensaison 2026 an. Nachdem Aiper vor wenigen Wochen bereits IrriSense 2 vorgestellt hatte, ist das smarte Bewässerungssystem ab sofort in Deutschland erhältlich.

Ab sofort erhältlich: Aiper IrriSense 2

Nachdem Aiper im vergangenen Jahr die erste Generation von IrriSense auf den Markt gebracht hat, folgt in diesem Jahr die zweite Generation. Bei IrriSense 2 handelt es sich um ein Bewässerungssystem, das präzise Mehrzonen-Steuerung, wetterbasierte Automatisierung und eine schnelle Einrichtung in einem System verbindet. IrriSense 2 ist dabei so konzipiert, dass es ohne unterirdische Hardware, ohne feste Timer-Logik und ohne professionelle Installation auskommt.

Im Unterschied zu klassischen Bewässerungssystemen mit fest installierten Controllern, Ventilen und im Boden verlegten Sprinklern ist der Aiper IrriSense 2 als integriertes 4-in-1-System konzipiert. Er vereint Steuerung und Wasserverteilung in einem Gerät und ermöglicht optional auch die Ausbringung von Dünger.

Die Installation ist auf den Einsatz im Privatgarten ausgelegt und erfolgt in der Regel in weniger als 15 Minuten – ganz ohne Graben, Verkabelung oder Spezialwerkzeug. Alles in allem werden zehn Bewässerungszonen unterstützt. Über die Aiper App lassen sich Zonen nach Flächenbedarf und Pflanzentypen anlegen, inklusive Bewässerungstiefe, Frequenz und Zeitplänen. So kann jede Zone bedarfsgerecht versorgt werden, ohne unnötiges Überwässern. Flächen von bis zu 445qm werden unterstützt.

Herzstück der Automatisierung ist das Weather-Sense™ Response System des Aiper IrriSense 2. Es nutzt aktuelle Wetterdaten, um Bewässerungspläne automatisch anzupassen: Bei angekündigtem Regen wird die Bewässerung verschoben, bei Hitze gezielt nur dort erhöht, wo es nötig ist.

Ein integrierter Regensensor erkennt zudem unerwarteten Niederschlag und stoppt die Bewässerung automatisch. So lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen Systemen bis zu 40 Prozent Wasser einsparen.

Preis & Verfügbarkeit

Aiper IrriSense 2 ist ab sofort bei Amazon zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499,99 Euro erhältlich.