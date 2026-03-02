Anker und seine Marken nutzen den heute beginnenden Mobile World Congress (MWC), um Produktneuheiten anzukündigen. Unter anderem präsentiert das Unternehmen ein neues Modell der beliebten Rasenmäher-Serie – den eufy C15.

Anker kündigt Einsteiger-Rasenmähroboter C15 an

Mit dem Start in den Frühling erweitert Anker Innovations seine Rasenmäher-Reihe um ein neues Modell: den eufy C15. Ergänzend zu den bisherigen Bestsellern eufy E18 und eufy E15 (hier unser Test) positioniert sich der C15 als preislich attraktiver Einstieg – ohne auf smarte Technik zu verzichten.

Der Mähroboter setzt wie die ausgezeichnete E-Serie auf die Vision-FSD-Technologie und kommt dadurch ohne verlegte Begrenzungsdrähte oder ein aufwendiges RTK-Setup aus. Die KI-gestützte Kamera erkennt Hindernisse, Haustiere und Personen, umfährt sie automatisch und erstellt zugleich optimierte Mähpfade für ein gleichmäßiges Schnittbild.

Ausgelegt ist der eufy C15 für Rasenflächen bis 500 Quadratmeter und Steigungen von bis zu 32 Prozent. Damit empfiehlt sich das Modell insbesondere für kompaktere, urbane Gärten, in denen eine einfache Einrichtung und zuverlässige Performance gefragt sind.

Preis & Verfügbarkeit

Einen konkrete Termin für den Marktstart hat Anker noch nicht genannt. Es heißt, dass der eufy C15 Rasenmähroboter „im Verlauf des Frühjahrs“ durch den eigenen Garten fährt. Eufy C15 kostet 899 Euro (mit Garage 999 Euro). Das Gerät wird auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel verfügbar sein.