Der Mobile World Congress (MWC) öffnet ab heute bis zum 5. März seine Tore – und auch Anker Innovations ist in Barcelona vertreten. Auf der weltweit größten Telekommunikationsmesse präsentiert das Unternehmen unter anderem neue, smarte Ladelösungen.

Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt und Display

Passend zum Schwerpunkt der Mobile World Congress präsentiert Anker Innovations sein neues Ladezubehör.

Im Mittelpunkt steht das Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt – laut Hersteller der weltweit erste „Smart Display Charger“. Das Netzteil erkennt iPhone-Modelle automatisch, passt die Ladeleistung entsprechend an und zeigt relevante Ladeinformationen in Echtzeit auf einem integrierten Display an.

Das dürfte sowohl Nutzern als auch dem Akku zugutekommen. Das kompakte Ladegerät verfügt über einen vom TÜV zertifizierten „Care Mode“, der per Fingertipp aktiviert wird. In diesem Modus wird mit reduzierter Temperatur am Netzteil und am iPhone geladen, um den Akku besonders schonend zu behandeln.

Das Anker Nano Ladegerät 45 Watt ist ab Anfang April für 49,99 Euro auf der Anker Webseite, Amazon und im Handel erhältlich. Dabei wählt ihr zwischen den Farben Stone Black, Aurora White, Misty Blue und Cosmic Orange.

Neue Anker Prime Wireless Charging Station

Darüber hinaus präsentiert Anker Innovations die Anker Prime Wireless Charging Station. Die kompakte 3-in-1-Lösung kombiniert MagGo-Technologie, AirCool-Kühlung und ein faltbares Design. Unterstützt wird der Qi-2.2-Standard mit bis zu 25 Watt, wodurch kompatible Smartphones besonders schnell kabellos geladen werden können.

Die handflächengroße Station versorgt dabei nicht nur iPhones und Pixel-Geräte, sondern auch die Apple Watch sowie kabellose Kopfhörer wie die soundcore Liberty 5 gleichzeitig mit Energie.

Für eine stabile Ladeleistung setzt Anker auf eine besonders leise AirCool-Lüfterkühlung mit 19 Dezibel, die die Temperatur unter 37 Grad Celsius hält und so das Ladeverhalten im Alltag optimieren soll.

Interesse? Die neue 3-in-1-Ladestation ist ab April für 149,99 Euro auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel verfügbar.