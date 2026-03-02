Anfang dieser Woche wird mit der Ankündigung mehrerer neuer Apple Produkte gerechnet. Laut Tim Cook geht es bereits am heutigen Montag lassen. Wir gehen davon aus, dass sowohl heute, als auch morgen und übermorgen neue Produkte angekündigt werden. Intern rechnet man bei Apple offenbar auf großes Interesse und einen großen Kundenansturm auf die eigenen Stores.

Apple erwartet diese Woche einen großen Kundenansturm auf seine Stores

Laut Mark Gurman von Bloomberg hat Apple seine Retail-Mitarbeiter darauf vorbereitet, diese Woche einen „massiven Ansturm“ an Kunden zu erwarten. In seinem Power On-Newsletter berichtet Gurman, dass manche Mitarbeiter die internen Vorbereitungen für die bevorstehenden Produktankündigungen als vergleichbar mit dem Aufwand vor dem jährlichen iPhone-Launch im Herbst beschreiben – ein deutliches Zeichen dafür, dass mindestens eines der neuen Geräte „großen Mainstream-Appeal“ haben dürfte.

Das Produkt, das dabei wohl die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, ist der bereits vielfach gemunkelte günstige MacBook. Intern bezeichne Apple dieses Gerät als „unglaublichen Gegenwert“, so Gurman. Gleichzeitig ist das Unternehmen überzeugt, dass ein erschwinglicheres MacBook dazu beitragen wird, „eine ernsthafte Zahl an Umsteigern von Windows-PCs und Chromebooks“ zu gewinnen.

Neben der Ankündigung eines neuen Einsteiger-MacBooks, wird mit einem iPhone 17e, neuen iPad und iPad Air sowie einen neuen MacBook Air M5 und MacBook Pro M5 Pro und M5 gerechnet.