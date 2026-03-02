Neben dem M4 iPad Air und dem iPhone 17e hat Apple heute auch seine Zubehör-Kollektion für den Frühling 2026 vorgestellt. Neue Farben gibt es ab sofort im Apple Online Store für Apple Watch-Armbänder, iPhone-Hüllen und das Crossbody Strap.

Neue Farben für Apple Watch-Armbänder

Das Sport Band (49 Euro) bekommt drei neue Farbtöne: Soft Pink, Clementine (ein kräftiges Orange) und Bright Guava (ein helles Rot). Auch das Sport Loop für den gleichen Preis erhält drei Varianten: Bright Guava mit rosa Akzenten, Blue Mist in Grau mit hellblauen Akzenten und Cantaloupe, ein helles Orange mit sandfarbenen Tönen.

Hermès-Armbänder mit neuem Modell

Bei den Hermès-Bändern tut sich mehr. Das En Mer Strap (479 Euro) tauscht die bisherigen Farben Orange, Gris Titane und Bleu Nuit gegen Bleu Gris/Bleu Glacier und Noir/Bleu Nuit. Beim Scub’H Diving Band (599 Euro) kommen Orange Néon und Bleu Néon dazu, während Blanc und Gris Titane aus dem Programm fallen. Noir bleibt verfügbar.

Das Kilim Single Tour Strap (349 Euro) gibt es jetzt auch in Jaune und Grège.

Komplett neu ist das Hermès Néo Tricot für 349 Euro. Apple beschreibt es als gestricktes Armband mit offenem Muster, das von Hermès-Sporthandschuhen aus den 1930er-Jahren inspiriert sein soll. Es wiegt wenig, ist atmungsaktiv und in vier Farben erhältlich, wobei Capucine und Bleu Nuit für beide Gehäusegrößen (42 mm und 46 mm) verfügbar sind. Argile gibt es nur in 46 mm, Bleu Gris nur in 42 mm.

Ebenfalls neu im Sortiment ist das Hermès Toile H Double Jeu für 349 Euro, ein wasserabweisendes Band mit kontrastreichem Karomuster in den Varianten Noir/Écru und Écru/Écru.

iPhone-Hüllen und Crossbody Strap

Für das neue iPhone 17e bietet Apple drei Hüllen an: eine Silikonhülle mit MagSafe (59 Euro), eine transparente Hülle mit MagSafe (59 Euro) und eine Beats-Hülle mit MagSafe (55 Euro).

Das Crossbody Strap für 69 Euro ist ab sofort auch in Bright Guava und Soft Pink erhältlich.

>>> Alle neuen Produkte erhaltet ihr ab sofort im Apple Online Store <<<