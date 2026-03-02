Apple hat vor wenigen Augenblicken das neue iPad Air mit M4-Chip angekündigt. Im Vergleich zum Vorgängermodell setzt das Unternehmen auf eine gesteigerte Leistung, mehr Speicher, eine verbesserte Konnektivität und mehr.

iPad Air M4 ist da

Apple hat soeben das neue iPad Air offiziell vorgestellt. Das Modell setzt auf den M4-Chip und kommt mit mehr Arbeitsspeicher – zum gleichen Einstiegspreis wie sein Vorgänger.

Dank schnellerer CPU und GPU soll das neue iPad Air anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung oder Gaming flüssiger bewältigen. Für KI-Anwendungen ist es laut Apple dank schnellerem Neural Engine, höherer Speicherbandbreite und 50 Prozent mehr Unified Memory besonders gut gerüstet. Im Vergleich zum iPad Air mit M3 soll die Leistung um bis zu 30 Prozent gestiegen sein, gegenüber dem Modell mit M1 sogar um das 2,3-Fache.

Neu an Bord sind außerdem Apples hauseigene Konnektivitätschips N1 und C1X, die schnellere WLAN- und Mobilfunkverbindungen ermöglichen und erstmals Wi-Fi 7 unterstützen.

Das iPad Air ist weiterhin in zwei Größen erhältlich: Das 11-Zoll-Modell bleibt die kompakte, besonders portable Variante, während das 13-Zoll-Modell mehr Platz zum Multitasking bietet. Beide Versionen sind in vier Farben erhältlich. Als Zubehör werden Apple Pencil Pro und das Magic Keyboard unterstützt.Preis & Verfügbarkeit

Preis & Verfügbarkeit

Das 11 Zoll und 13 Zoll iPad Air mit M4 wird in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau als 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Modell erhältlich sein. Das 11 Zoll iPad Air ist ab 649 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 819 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 13 Zoll iPad Air ist ab 849 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 1.019 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich.

Für den Bildungsbereich ist das 11 Zoll iPad Air ab 579 Euro und das 13 Zoll iPad Air ab 779 Euro erhältlich.

Vorverkaufsstart ist diesen Mittwoch (04. März 2026) ab 15:15 Uhr. Der tatsächliche Verkaufsstart ist am 11. März.