Apple hat alle fünf Retail Stores sowie seine Büros in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorübergehend geschlossen. Betroffen sind drei Stores in Abu Dhabi sowie zwei in Dubai – darunter der bekannte Apple Store in der Dubai Mall, unweit des Burj Khalifa. Dort hängt inzwischen ein Schild mit dem Hinweis, dass der Store „bis auf weiteres“ geschlossen bleibt.

Apple schließt vorübergehend seine Stores und Büros in den VAE

Laut Apples Website sollen alle fünf Stores mindestens bis einschließlich Dienstag, den 3. März, geschlossen bleiben. Das deckt sich mit einer Empfehlung der Emiratischen Regierung, nach der Unternehmen des privaten Sektors vom 1. bis zum 3. März Maßnahmen ergreifen sollen, um die Präsenz von Mitarbeitern in Außenbereichen so weit wie möglich zu reduzieren.

Wer die Nachrichtenlage in den letzten Tagen verfolgt hat, wird schnell den Grund für die Schließung der Stores und Büros in den Vereinigten Arabischem Emiraten erkennen. Es handelt sich um eine reine Sicherheitsvorkehrung. Die Maßnahme fällt in eine Zeit eskalierender Spannungen im Nahen Osten, die im Zusammenhang mit jüngsten Militärschlägen der USA und Israels gegen den Iran stehen.

Eine weitergehende Stellungnahme von Apple liegt bislang nicht vor.