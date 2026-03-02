In den letzten Tagen wurden in der Film- und Serien-Branche zahlreiche Awards verliehen und Apple TV muss ein wenig Platz im eigenen Trophäenschrank machen. Zahlreiche Apple Originals haben Auszeichnungen, allen voran „The Studio“ und „F1 – Der Film“.

Apple TV erhält weitere Auszeichnungen

Apple TV konnte bei den 32. jährlichen Actor Awards, die von SAG-AFTRA präsentiert werden, drei Siege verbuchen: Auszeichnung für die beste Leistung eines Ensembles in einer Comedyserie für „The Studio“, Auszeichnung für die beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Comedyserie für Seth Rogen und posthum Auszeichnung für die beste Leistung einer weiblichen Schauspielerin in einer Comedyserie für Catherine O’Hara.

„The Studio“ wurde kürzlich außerdem mit folgenden Preisen ausgezeichnet: Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy bei den Producers Guild Awards; Best Contemporary Hair Styling und Best Contemporary Make-Up bei den Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards; Excellence in Contemporary Television bei den Costume Designers Guild Awards; Outstanding Casting for a Television Pilot and First Season: Comedy bei den Casting Society’s Artios Awards; Best Edited Single Camera Comedy Series bei den American Cinema Editor (ACE) Eddie Awards; Best Half Hour Single-Camera Series bei den Art Directors Guild (ADG) Awards; Best Music Supervision in a Television Comedy bei den Guild of Music Supervisors Awards; und der Preis für die beste Comedy-Serie bei den Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) International Awards.

Doch nicht nur „The Studio“ konnte in den letzten Tagen den ein oder anderem Preis mit nach Hause nehmen, viele weitere Apple Originals wurden ausgezeichnet. Hier eine Übersicht aller Awards:

Schauspielerpreise, präsentiert von SAG-AFTRA

„Das Studio“

Herausragende Leistung eines Ensembles in einer Comedyserie

Herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Comedyserie – Seth Rogen

Herausragende Leistung einer Schauspielerin in einer Comedyserie – Catherine O’Hara

BAFTA Filmpreise:

„F1“

Klang

Auszeichnungen der Producers Guild of America (PGA)

„Das Studio“

Danny-Thomas-Preis für herausragende Leistungen als Produzent von Fernsehserien – Komödie

Auszeichnungen der Art Directors Guild (ADG)

„Das Studio“

Halbstündige Serie mit einer Kamera – „The Note“

„Severance“

Einstündige zeitgenössische Einzelkamera-Serie — „Chikhai Bardo“

„Palm Royale“

Einstündige Serie mit einer Kamera – „Maxine trinkt jetzt Martinis“, „Maxine serviert einen Swerve“

Apple – Someday von Spike Jonze: „AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung“

Kurzformat- und Musikvideos

Auszeichnungen der Visual Effects Society (VES)

„F1“ – Modernes Rennen und POV-Aufnahmen

Herausragende Bildkomposition und Beleuchtung in einem Spielfilm

„Prehistoric Planet: Ice Age“ – „Der große Frost“

Herausragende visuelle Effekte in einer fotorealistischen Episode

Herausragende Effektsimulationen in einer Episode, einem Werbespot, einer Spielsequenz oder einem Echtzeitprojekt

Auszeichnungen der Costume Designers Guild (CDG)

„Das Studio“

Exzellenz im zeitgenössischen Fernsehen

„Palm Royale“

Exzellenz im historischen Fernsehen

Auszeichnungen der Make-Up Artists & Hair Stylists (MUAHS) Guild

„Das Studio“

Die besten modernen Haarstylings

Die besten zeitgenössischen Make-up-Produkte

„Palm Royale“

Die besten Frisuren für bestimmte Epochen und/oder Charaktere

Bestes historisches und/oder charakterbezogenes Make-up

Auszeichnungen der Society of Composers & Lyricists (SCL)

„Severance“

Herausragende Originalmusik für eine Fernsehproduktion

Casting Society of America (CSA) Artios Awards

„Das Studio“

Pilotfolge und erste Staffel: Komödie

„Severance“

Fernsehserie: Drama

Eddie Awards der American Cinema Editors (ACE)

„Das Studio“

Beste geschnittene Comedy-Serie mit einer Kamera – „The Promotion“

Auszeichnungen der Gilde der Musiksupervisoren

„Das Studio“

Beste Musikbetreuung in einer Fernsehkomödie

„Smoke“

Bester Song, der für das Fernsehen geschrieben und/oder aufgenommen wurde — „Dialing In“

Apple – „iPhone 17 Pro / Das ultimative Pro-Modell“

Beste Musikbetreuung in der Werbung (Synch)

NAACP Image Awards

„Number One on the Vall Sheet“

Herausragender Dokumentarfilm, Fernsehen

Herausragende Regie in einem Dokumentar-, Fernseh- oder Kinofilm — Reginald Hudlin, Shola Lynch

Auszeichnungen der African-American Film Critics Association (AAFCA)

„F1“

Bester Nebendarsteller, Film — Damson Idris

Annie Awards

„Snoopy präsentiert: Ein Sommermusical“

Beste Sonderproduktion

„Prehistoric Planet: Ice Age“

Best FX – TV/Medien

Irische Film- und Fernsehakademiepreise

„F1“

Schauspielerin in einer Nebenrolle, Film — Kerry Condon

Auszeichnungen der British Society of Cinematographers

„Severance“

Beste Kameraführung in einem Fernsehdrama (International/Streaming) — „Goodbye, Mrs. Selvig“

Association of Motion Picture Sound Awards

„F1“

Hervorragende Tonqualität für einen Spielfilm

Internationale Auszeichnungen der Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA)

„Das Studio“

Beste Comedyserie

„Slow Horses“