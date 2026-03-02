Apple hat heute das neue iPhone 17e angekündigt (wir berichteten). Nicht nur Apple selbst bringt die passenden Hüllen für das neue iPhone auf den Markt, auch Apples Tochterunternehmen Beats hält direkt zum Verkaufsstart entsprechende Cases bereit.
Beats iPhone Cases sind ab sofort für das iPhone 17e erhältlich
Seit wenigen Jahren bietet Beats für das iPhone „eigene“ Hüllen an. Da macht auch das neue iPhone 17e keine Ausnahme.
Konkret steht ab sofort das Beats iPhone 17e Case mit MagSafe in den Farben Felsblau und Kalkstein bereit. Ihr könnt die beiden Farben ab heute auf apple.com/de für 55 Euro bestellen. Beats bewirbt das Case wie folgt
Die robuste Polycarbonat-Rückseite wird durch flexible Seitenwände ergänzt, die die Stoßabsorption optimieren und das minimalistische Case gleichzeitig dünn und leicht machen. Das matte Finish auf der Außenseite reduziert sichtbare Kratzer, Flecken und Fingerabdrücke, während das Mikrofaserfutter im Inneren Oberflächenkratzer und Abrieb schonend verringert.
Das robuste Case ist mit MagSafe kompatibel und verfügt über integrierte Magnete, die sich perfekt am iPhone 17e ausrichten. So lässt es sich einfach mit unterstütztem Zubehör verbinden und ermöglicht effizientes kabelloses Laden. Die Unterseite des Cases ist offen gestaltet und sorgt für eine einfache Bedienung per Wischgeste sowie einen bequemen Zugang zum USB-C Anschluss.
Die Verpackung besteht zu 100 Prozent aus Naturfasern. Die verwendeten Holzfasern sind zu 100 Prozent recycelt oder stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen.
