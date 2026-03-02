Apple hat heute das neue iPhone 17e angekündigt (wir berichteten). Nicht nur Apple selbst bringt die passenden Hüllen für das neue iPhone auf den Markt, auch Apples Tochterunternehmen Beats hält direkt zum Verkaufsstart entsprechende Cases bereit.

Beats iPhone Cases sind ab sofort für das iPhone 17e erhältlich

Seit wenigen Jahren bietet Beats für das iPhone „eigene“ Hüllen an. Da macht auch das neue iPhone 17e keine Ausnahme.

Konkret steht ab sofort das Beats iPhone 17e Case mit MagSafe in den Farben Felsblau und Kalkstein bereit. Ihr könnt die beiden Farben ab heute auf apple.com/de für 55 Euro bestellen. Beats bewirbt das Case wie folgt