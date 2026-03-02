Apple hat vor wenigen Augenblicken das neue iPhone 17e angekündigt. Damit gesellt sich zum neuen iPad Air M4 – welches ebenso heute vorgestellt wurde, auch ein neues Apple iPhone. Das iPhone 17e bietet schnellere Performance, ein fortschrittliches Kamera-System, mehr Robustheit, MagSafe und mit 256 GB doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration zu einem attraktiven Preis.

Apple kündigt iPhone 17e an

Apple hat heute das iPhone 17e angekündigt – das neue Einsteiger-iPhone der 17er-Familie, das leistungsstarke Hardware zu einem günstigeren Preis vereint.

Das Herzstück bildet der A19-Chip der neuesten Generation, der auch das Top-Modell iPhone 17 antreibt und für flüssige Performance bei allen Alltagsaufgaben sorgt. Dazu gesellt sich das C1X-Modem, Apples neueste hauseigene Mobilfunkentwicklung, das laut Apple doppelt so schnell sein soll wie das C1 im iPhone 16e.

Kameraseitig setzt das iPhone 17e auf eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera mit integriertem 2-fach-Telezoom in optischer Qualität – damit bündelt Apple die Funktionen zweier Kameras in einem einzigen Objektiv. Videos lassen sich in 4K Dolby Vision aufnehmen, Porträtaufnahmen profitieren von einer verbesserten nächsten Generation des Porträt-Modus.

„Das iPhone 17e vereint leistungsstarke Performance mit den Features, die unsere Nutzerlieben – zu einem großartigen Preis. Dies macht es zu einer überzeugenden Option für Kunden, die sich für ein Upgrade auf die iPhone 17 Produktfamilie interessieren“, sagt Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple. „Wir wissen, dass unsere Kunden ein Produkt wollen, das sie lange nutzen können, und genau das bekommen sie mit dem iPhone 17e. Mit dem A19 Chip für unglaubliche Performance, doppelt so viel Speicherplatz in der Standardkonfiguration, einem intelligenteren Kamera-System und noch höherer Robustheit ist das iPhone 17e gemacht, um jahrelang schnell, sicher und wertvoll zu bleiben.“

Das 6,1-Zoll-Super-Retina-XDR-Display ist mit Ceramic Shield 2 geschützt, das laut Apple dreimal kratzfester als die Vorgängergeneration ist und zudem Reflexionen reduziert. Erfreulicherweise ist auch MagSafe mit an Bord und ermöglicht schnelles kabelloses Laden sowie Zugang zum breiten Zubehör-Ökosystem. Dies fehlte beim iPhone 16e.

Auch Apples Satelliten-Features sind dabei: Notruf SOS, Pannendienst, Nachrichten sowie „Wo ist?“ über Satellit stehen zur Verfügung, wenn weder Mobilfunk noch WLAN erreichbar sind.

Preis & Verfügbarkeit

Das iPhone 17e kann in drei eleganten Farben mit edlem matten Finish – Schwarz, Weiß und einem neuen Hellrosa – ab Mittwoch, 4. März 2026 (15:15 Uhr) vorbestellt werden und ist ab Mittwoch, 11. März erhältlich. Das iPhone 17e kostet ab 699 Euro mit 256 GB Speicher – also doppelt so viel Speicher wie bei der Standardkonfiguration der vorherigen Generation zum selben Einstiegspreis, und 4‑mal mehr als beim iPhone 12. So habt ihr mehr Platz für hochauflösende Fotos, 4K Videos, Apps, Spiele und mehr.

Das iPhone 17e Silikon Case mit MagSafe wird in sechs Farben – Schwarz, Maritimblau, Hellmoosgrün, Vanille, Guavepink und Hellrosa – für 59 Euro erhältlich sein und ist mit dem Crossbody Band kompatibel. Das iPhone 17e Clear Case mit MagSafe wird ebenfalls für 59 Euro erhältlich sein.