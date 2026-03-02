In den kommenden Tagen dürfte Apple sein bisher günstigstes MacBook offiziell vorstellen. Das neue MacBook soll mit einem A18-Pro-Chip, einem 12,9-Zoll-Display und einer farbenfrohen Auswahl an Gehäusefarben punkten. Doch um den Preis niedrig zu halten, wird Apple auch Kompromisse eingehen. Die zentrale Frage: Lohnt sich das günstige MacBook im Vergleich zum MacBook Air?

Wo macht Apple Abstriche?

Das neue Einsteiger-MacBook soll in den wesentlichen Bereichen durchaus überzeugen: Aluminiumgehäuse, Retina-LCD, Trackpad und lange Akkulaufzeit sind laut Gerüchten an Bord. Abstriche gibt es aber bei einigen Details: Das Display soll nur 400 Nits Helligkeit erreichen und weder True Tone noch den P3-Farbraum unterstützen. Hinzu kommen langsamere Ladeleistung, begrenzte Speicheroptionen mit niedrigerer SSD-Geschwindigkeit, kein beleuchtetes Keyboard sowie kein N1-Chip – stattdessen setzt Apple auf einen günstigeren MediaTek-Netzwerkchip.

Diese Einschränkungen klingen auf dem Papier nach viel, sind aber bei näherer Betrachtung wenig überraschend – sie folgen dem gewohnten Muster bei Apples günstigeren Produkten. Das Magic Keyboard für das iPad Air etwa hat ebenfalls keine Tastaturbeleuchtung.

Und der A18-Pro-Chip? Klingt zunächst nach einem Rückschritt gegenüber einem M-Chip, ist aber in synthetischen Benchmarks in etwa auf dem Niveau des M1 – eine beachtliche Leistung für Apples Einstiegs-Silicon.

Alles eine Frage des Preises

Ob das neue MacBook am Ende wirklich eine gute Wahl ist, hängt maßgeblich vom Preis ab. Bei einem kolportieren Preis von 699 Dollar wäre der Kauf zum Start eine schwierige Entscheidung, da das MacBook Air mit M4-Chip zwischenzeitlich für unter 800 Dollar erhältlich war, der Listenpreis beträgt 999 Dollar. Langfristig dürfte das günstige MacBook aber attraktiver werden, wenn es selbst mit Rabatten zu bekommen ist. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt der Gerüchteküche zufolge rund 300 Dollar unterhalb des MacBook Air.

Sollte Apple sogar einen Einstiegspreis von 649 oder gar 599 Dollar ansetzen, wäre das schlicht ein ziemlich attraktives Angebot. Zusammen mit den fröhlichen Farben wie Grün, Gelb und Pink könnte das neue MacBook dann sogar dem MacBook Air ernsthaft Konkurrenz machen.

Im Laufe dieser Woche wissen wir mehr. Apple CEO Tim Cook hat Produktneuheiten ab heute in Aussicht gestellt. Zudem hat der Hersteller ausgewählte Medienvertreter am kommenden Mittwoch (04. März 2026) zu einer Special Experience eingeladen.