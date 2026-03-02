Mit Visuelle Intelligenz bietet Apple auf dem iPhone seit einiger Zeit die Möglichkeit an, um schnell mehr über Dinge in der Nähe zu erfahren, egal ob in eurer tatsächlichen Umgebung oder auf deinem iPhone-Bildschirm. Genau von dieser Technologie macht nun OTTO als einer der ersten Shops in Deutschland Gebrach. Ein Foto oder ein Screenshot genügt, um einen passenden Artikel zu finden.

OTTO bietet Produkte über Apple Visual Intelligence an

Ab sofort könnt ihr mit Visual Intelligence ganz einfach per Foto oder Screenshot passende Produkte bei OTTO finden. Der größte deutsche Onlineshop bietet Apple-Usern damit einen besonders unkomplizierten und individuellen Zugang zu seinem 18 Millionen Artikel umfassenden Sortiment.

Das Prinzip ist einfach: Gefällt etwa bei einem Konzert das Hemd des Lead-Sängers, lässt sich Visual Intelligence direkt über Kamerasteuerung oder Actiontaste aktivieren. Alternativ genügt ein Foto oder Screenshot, um nach ähnlichen Produkten zu suchen. Einzelne Bildbereiche können per Finger markiert werden, um die Ergebnisse zu präzisieren.

Visual Intelligence zeigt passende Artikel aus installierten Shopping-Apps an. Über einen Tab oberhalb der Ergebnisse lässt sich die Suche auf OTTO beschränken. Der Kauf und die Abwicklung erfolgen anschließend wie gewohnt über OTTO.

Apple’s Visual Intelligence ist auf dem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air verfügbar.