Ein Reddit-Nutzer hat im kanadischen Online-Shop von Best Buy einen Sonos-Lautsprecher entdeckt, den es offiziell noch gar nicht gibt. Die Produktseite wurde zwar schnell wieder entfernt, doch die wichtigsten Informationen waren da bereits gesichert. Der Sonos Play soll Ende März erscheinen und kostet in Kanada umgerechnet rund 250 Euro.

Sonos Play

Am meisten sticht der austauschbare Akku hervor. Das ist in dieser Produktkategorie eine Seltenheit. Weder der JBL Charge 5 noch der Sonos Roam bieten das. Wer seinen Lautsprecher über Jahre nutzt, weiß, dass die Akkukapazität irgendwann nachlässt und das ganze Gerät zum Wegwerfprodukt wird. Beim Play lässt sich der Akku einfach tauschen. Voll geladen soll er bis zu 24 Stunden durchhalten. Nebenbei funktioniert der Lautsprecher auch als Powerbank fürs Smartphone.

Geladen wird der Play über eine im Lieferumfang enthaltene kabellose Basis oder per USB-C. Der USB-Anschluss dient mit einem optionalen Adapter auch als Line-in für externe Audioquellen. Das Gehäuse ist nach IP67 zertifiziert und übersteht damit auch einen Sturz ins Wasser.

Für die Sonos-typische Klangsteuerung sorgt die Trueplay-Funktion, die die Wiedergabe an den Raum anpasst. Wer will, koppelt zwei Exemplare zum Stereopaar oder bindet den Play in ein Multiroom-System mit bis zu 32 Geräten ein. WLAN, Bluetooth 5.3, AirPlay 2 und Amazon Alexa sind ebenfalls an Bord.

Wie viel der Sonos Play Lautsprecher in Europa kosten wird, ist noch offen. Auch einen Termin für die offizielle Ankündigung gibt es bisher nicht.