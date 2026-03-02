Klarmobil legt zum Start in den März einen echten Preiskracher raus und holt den Black Week Bestseller wieder aus der Schublade. Ihr erhaltet eine 100GB Allnet-Flat im Netz der Deutschen Telekom für nur 14,99 Euro pro Monat. Ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Nur 14,99 Euro pro Monat: 100GB Allnet-Flat im Telekom Netz

Kaum steigen die Außentemperaturen haut Klarmobil ein richtig heißes Angebot raus. Konkret erhaltet ihr die 100 GB Allnet Flat im besten D-Netz für 14,99 Euro pro Monat und 0 Euro Anschlusspreis. Einen besseren Deal im Netz der Telekom haben wir in den letzten Monat ehrlicherweise nicht zu Gesicht bekommen.

Übersicht

100GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 14,99 Euro pro Monat

kein Anschlusspreis

kostenlose Rufnummernmitnahme

Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden. Das Angebot ist ab sofort und nur für sehr kurz Zeit buchbar. Ein Ende der Aktion hat Klarmobil nicht kommuniziert. Bei echtem Interesse solltet ihr direkt zugreifen bevor der Deal ausgelaufen ist.

