Anker ist dieser Tage in Barcelona vertreten und nutzt den Mobile World Congress (kurz: MWC), um verschiedene Neuheiten anzukündigen. Unter anderem präsentiert der Hersteller den mit Spannung erwarteten Nachfolger des Kopfhörer-Topsellers – Soundcore Space 2.

Neue Anker-Kopfhörer: Soundcore Space 2

Rund zweieinhalb Jahre nach den soundcore Space One präsentiert Anker Innovations auf dem Mobile World Congressdie neuen soundcore Space 2. Die Over-Ear-Kopfhörer bringen lediglich 261 Gramm auf die Waage, setzen auf ein ergonomisches Design mit weicher Memory-Foam-Polsterung und bieten eine weiterentwickelte Geräuschunterdrückung.

Das Active Noise Cancelling (ANC) ist insbesondere auf tieffrequente Störgeräusche ausgelegt und reduziert so das konstante Rauschen in Bus, Bahn oder Flugzeug spürbar. Auch bei der Ausdauer will Anker punkten: Bis zu 50 Stunden Laufzeit mit aktiviertem ANC und bis zu 70 Stunden ohne ANC sind möglich. Eine fünfminütige Schnellladungliefert zudem Energie für bis zu vier weitere Stunden Musikwiedergabe.

Auch einen Preis hat Anker für seine neuen Kopfhörer bereits genannt. Ab Ende April sind die Soundcore Space 2 in den Farben Cremeweiß, Tiefenschwarz und Salbeigrün zum Preis von 129,99 Euro bei Anker und Amazon erhältlich.

Kompakter Outdoor-Lautsprecher Soundcore Boom Go 3i

Für Outdoor-Abenteuer und den Strandurlaub erweitert Anker Innovations sein Portfolio um einen besonders robusten, kompakten Bluetooth-Lautsprecher: den soundcore Boom Go 3i. Trotz handlicher Abmessungen liefert der Speaker 15 Watt Leistung und erreicht Lautstärken von bis zu 92 Dezibel. Die BassUp-2.0-Technologie soll dabei für einen kräftigen, tiefen Bass sorgen.

Der Auracast-fähige Lautsprecher bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und informiert über ein integriertes Display über den aktuellen Ladestand. Dank IP68-Zertifizierung sind weder Wasser noch Staub ein Problem. Ein selbstsichernder Clip sorgt für festen Halt unterwegs.

Für zusätzliche Atmosphäre steht eine mehrfarbige LED-Lichtshow mit verschiedenen Modi bereit – optional auch im Takt der Musik. Alternativ lässt sich der Boom Go 3i bei Bedarf auch als Powerbank für das Smartphone einsetzen.

Der neue Soundcore Boom Go 3i ist ab sofort zum Preis von 69,99 Euro bei soundcore, Amazon und Co. erhältlich.